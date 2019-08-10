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РИА Новости

Правительство нацсогласия Ливии пошло на перемирие на время Курбан-байрама

01:23, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовНа ливийском пограничном пропускном пункте
На ливийском пограничном пропускном пункте
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
ТРИПОЛИ, 10 авг - РИА Новости. Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии согласился на перемирие на время Ид аль-Адха (Курбан-байрама), сообщается в пресс-релизе ПНС, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Отвечая на просьбу миссии ООН по поддержке в Ливии, мы объявляем, что принимаем гуманитарное перемирие на время священного праздника Ид аль-Адха", - говорится в сообщении.
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
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Глава ПНС Ливии заявил о "следующем этапе" военной операции против Хафтара
Совет также призвал стороны выполнять условия перемирия, которые распространяются на все районы, охваченные столкновениями, и включают полное прекращение прямой и непрямой стрельбы, а также запрет на перелеты самолетов, включая разведывательные, во всем воздушном пространстве со всех авиабаз.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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