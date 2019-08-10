Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T01:13Z
https://ria.ru/20190810/1557365674.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155737/03/1557370348_0:95:3072:1823_1036x0_80_0_0_70c843dfef9b4b5a08972e8ddbc356e3.jpg
РИА Новости

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

01:13, 10 августа 2019
235819
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пешеходы в Москве во время дождя
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Так парламентарий объяснил пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве.
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
2 августа, 11:21РИА Новости
В Авиалесохране объяснили, в чем трудность борьбы с огнем в Сибири
По его словам, Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении: у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства "не знают, что делать".
"Я думаю, (они. — Прим. ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", — заявил Журавлев.
Он также похвалил МЧС за оповещение жителей столицы о надвигавшемся на ряд регионов европейской части страны сильном ветре.
Дождь
19 июля, 03:16РИА Новости
Ученый объяснил, почему в России участились ливни
75373610090162641
РоссияВ мире
Популярные комментарии
Сами таких депутатов выбирали...
10 августа, 01:15
Європейський експерт
25151914564
В 2010-м жара была , сейчас лето как осень... Наверное на самом деле испытывают
10 августа, 01:16
Maks Sirota
13932746171
Рекомендуем
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Лента
новостей
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Представители Аллы Вербер назвали причину смерти предпринимательницы
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Туристы на Красной площади в Москве
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" курортом
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети, возможно, убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния