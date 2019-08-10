Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

По его словам, Россия впервые за несколько столетий добилась превосходства в военном вооружении: у западных стран нет гиперзвуковых ракет, и эти государства "не знают, что делать".

"Я думаю, (они. — Прим. ред.) испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться", — заявил Журавлев.