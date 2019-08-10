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РИА Новости

МВД назвало предварительную причину взрыва на заправке в Ингушетии

01:00, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Причиной взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, могло стать несоблюдение правил техники безопасности, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники.
"В результате взрыва пострадали шесть человек, из них одна женщина. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной взрыва является несоблюдение правил техники безопасности", - сказал собеседник агентства.
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МЧСМВД РФИнгушетияНальчикРоссияПроисшествия
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