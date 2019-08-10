МВД назвало предварительную причину взрыва на заправке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Причиной взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, могло стать несоблюдение правил техники безопасности, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Ингушетии сообщили, что в 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. В результате пострадали шесть человек, которые с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники.