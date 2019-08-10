ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиново, заявил РИА Новости начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

"В 23.00 (в пятницу)... боевики из 72 бригады вооруженных формирований Украины совершили преступный обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомета (АГС) в районе Калиново", - заявил Осадчий.

По его мнению, ВС Украины пытаются спровоцировать на ответный огонь Народную милицию ЛНР.

"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - уточнил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.