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РИА Новости

ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР

00:43, 10 августа 2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ЛУГАНСК, 10 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиново, заявил РИА Новости начальник пресс-службы оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
"В 23.00 (в пятницу)... боевики из 72 бригады вооруженных формирований Украины совершили преступный обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомета (АГС) в районе Калиново", - заявил Осадчий.
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По его мнению, ВС Украины пытаются спровоцировать на ответный огонь Народную милицию ЛНР.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации врага", - уточнил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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