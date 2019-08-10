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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек

00:41, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии выросло до шести человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. В 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. Все пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники.
"По уточненным данным, количество пострадавших выросло до шести человек, погибших нет", - сказал собеседник агентства.
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