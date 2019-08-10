Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва на газовой заправке в городе Сунжа на севере Ингушетии выросло до шести человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. В 22.53 мск в пятницу в городе Сунжа на улице Свердлова произошел взрыв на газовой заправке. Все пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу. Пожар ликвидирован, его тушили 25 человек и семь единиц техники.