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РИА Новости

Предвыборная агитация в преддверии дня выборов начинается с 10 августа

00:36, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предвыборная агитация в СМИ в преддверии единого дня голосования начинается с 10 августа и продлится до ноля часов по местному времени 7 сентября.
В единый день голосования 8 сентября в России пройдет более 5 тысяч выборов разного уровня. В 16 регионах жители будут выбирать губернаторов: на Алтае, в Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. В 13 регионах - на Алтае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Татарстане, Тыве, Хабаровском крае, Брянской, Волгоградской, Тульской областях, Москве и Севастополе - будут выбирать депутатов законодательных собраний. Кроме того, в единый день голосования пройдут довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.
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Согласно законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. В этом году агитационный период в СМИ наступает с 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября. Избирательные комиссии субъектов до этого времени должны провести жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на телеканалах, в радиоэфире для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и дебатов.
С 3 сентября и до 20.00 по местному времени 8 сентября наступает запрет на опубликование результатов социологических опросов, любых прогнозов результатов выборов.
За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.
По данным Центризбиркома, 163 кандидата выдвинулись на выборах глав регионов, из них 48 - в порядке самовыдвижения и от 31 партии 115 человек. На выборах в законодательные собрания региона выдвинуто 6406 кандидатов: 566 - в порядке самовыдвижения, от 31 политической партии - 5840 человек. На довыборы депутатов Госдумы свои кандидатуры выдвинули 37 кандидатов.
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