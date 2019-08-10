Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T00:34Z
https://ria.ru/20190810/1557365342.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/141160/01/1411600145_0:163:2001:1288_1036x0_80_0_0_54e78fb1d16d58557c509a222b663f32.jpg
РИА Новости

Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая

00:34, 10 августа 2019
163
© Fotolia / kinganЯщик с грушами
Ящик с грушами
© Fotolia / kingan
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россельхознадзор с 10 августа вводит временные ограничения на ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая, о введении такой меры российское ведомство сообщило в конце июля.
К косточковым культурам относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым - яблоки, груши и айва. Решение о введении ограничений связано с тем, что в Россию поступала растительная продукция китайского происхождения, которая заражена карантинными для РФ объектами.
Апельсины
6 августа, 09:59РИА Новости
Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
Ожидается, что вопрос ограничений будет обсуждаться 12-14 августа на восьмом заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао. Кроме того, представители Китая пригласили специалистов Россельхознадзора посетить страну в сентябре для инспекции мест выращивания семечковых и косточковых культур.
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") считает, что решение о закрытии поставок глобально не повлияет на российский рынок. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал, что, во-первых, ограничение имеет временный характер, во-вторых, выпадающие объемы могут быть заменены продукцией из других стран.
С этим согласен управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Даже несмотря на то, что китайские экспортеры в последние годы были в лидерах по объемам поставок в РФ некоторых видов продукции - яблок, груш - ограничения на ввоз продукции вряд ли окажут серьезное негативное влияние на предложение и рост цен на нашем внутреннем рынке", - сообщил РИА Новости Березнюк.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт в Россию свежих яблок, груш и айвы в 2018 году составил 1,125 миллиона тонн. Китай занимал второе место после Молдавии по объему поставок, импорт из КНР составил 167,67 тысячи тонн (14,9% в общем объеме). Ввоз в РФ свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектаринов, слив и терна в прошлом году составил 449,733 тысячи тонн, КНР занимала восьмое место по поставкам (22,249 тысячи тонн, 4,9%).
400000
Обсудить 1
РоссельхознадзорКитайРоссияВ миреЭкономика
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома
РИА
Новости
Развод конных и пеших караулов Президентского полка
Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили
Полицейские штата Огайо
Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда
Поезд Аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" отменяет ряд рейсов в "Шереметьево" и назначает автобусы
Лента
новостей
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии пострадали 4 человека
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня
Храм-маяк в селе Малореченское, Крым
В России прокомментировали появление украинского флага в Крыму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В центре Москвы ограничат движение из-за митинга на тему выборов
Правительство Венесуэлы выступает против санкционной политики США
Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы
Fitch
Fitch повысило рейтинг России
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Смерч
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
00:49Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России
00:43ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР
00:41Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек
00:38Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США
00:36Предвыборная агитация в преддверии дня выборов начинается с 10 августа
00:34Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая
00:33В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду
00:31"Аэроэкспресс" отменяет ряд рейсов в "Шереметьево" и назначает автобусы
00:31В результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии пострадали 4 человека
00:29Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили
00:26Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда
00:22В центре Москвы ограничат движение из-за митинга на тему выборов
00:13Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома
00:06В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня
23:56В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
23:53В Петербурге электричка сбила подростка
23:47Fitch: принятые властями меры позволят России справляться с санкциями
23:46Россия рассчитывает на повышение рейтинга страны другими агентствами
23:37Силуанов поприветствовал решение Fitch повысить рейтинг России
Лента новостейМолния