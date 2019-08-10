Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T00:26Z
https://ria.ru/20190810/1557365210.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/18/1557151824_189:0:2310:1193_1036x0_80_0_0_7f4c9269b98a287bc151e72a49650e20.jpg
РИА Новости

Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда

00:26, 10 августа 2019
104
© AP Photo / David DermerПолицейские штата Огайо
Полицейские штата Огайо
© AP Photo / David Dermer
ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Полиция американского города Спрингфилд назвала имя задержанного молодого человека, который накануне спровоцировал панику в супермаркете Walmart, придя туда с оружием, патронами и в бронежилете, его зовут Дмитрий Андрейченко, говорится в сообщении полиции в Twitter.
Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури ранее задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщило местное издание Springfield News-Leader.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
5 августа, 07:24Радио
Трамп прокомментировал случаи массовой стрельбы в США
"Восьмого августа офицеры полиции Спрингфилда задержали Дмитрия Н. Андрейченко (родился 29 сентября 1998 года) за создание террористической угрозы с отягчающими обстоятельствами. Как только ему будут предъявлены официальные обвинения, будет опубликовано больше информации", - сказано в сообщении.
В полиции РИА Новости отказались сообщить информацию о гражданстве или стране происхождения задержанного, сказав, что на этом этапе ее не раскрывают.
В четверг Андрейченко вошел в Walmart, распугав посетителей, но не предпринял враждебных действий, а ходил по магазину с тележкой и снимал видео на мобильный телефон. Когда он покинул магазин, его задержали. Сопротивления Андрейченко не оказывал.
Как сказал журналистам представитель полиции Спрингфилда Майк Лукас, задержанному повезло, что он еще жив. В США в вооруженного злоумышленника в любой момент может быть открыт огонь на поражение, если полиция посчитает, что он представляет угрозу. Мотивы его поступка пока выясняются.
На странице Facebook, которая предположительно принадлежит Андрейченко, в феврале была сделана запись: "Теперь официально. Я ненавижу Walmart. Они явно не продадут винтовку и патроны к дробовику, если тебе нет 21 года. "Новые правила". Однако я могу зайти в магазин с заряженным калибром .40, и никто ничего не скажет. Какой абсурд".
Молодой человек увлекался оружием. В его Instagram перечислены три его "любви": Бог, жена и оружие. Издание Daily Mail получило фотографии из соцсетей Андрейченко, где он сам стреляет из оружия или хвалится своими приобретениями: двумя полуавтоматическими винтовками. Из информации в соцсетях также следует, что он женат на девушке по имени Анжелика и скоро ожидает рождения ребенка.
Магазины сети Walmart находятся в центре внимания после того, как на минувших выходных в одном из них в городе Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой 22 человека погибли, более 20 были ранены.
000000
Обсудить 0
WalmartСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Ящик с грушами
Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая
РИА
Новости
Сирийские беженцы из района Пальмиры в палаточном лагере в пригороде Хомса
В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома
Поезд Аэроэкспресс
"Аэроэкспресс" отменяет ряд рейсов в "Шереметьево" и назначает автобусы
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии пострадали 4 человека
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В центре Москвы ограничат движение из-за митинга на тему выборов
Развод конных и пеших караулов Президентского полка
Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США
Вагон поезда
В Петербурге электричка сбила подростка
Полицейские
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Fitch
Fitch повысило рейтинг России
Последствия обстрела Донецкой Народной Республики
В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек
Поезд прибывает на станцию
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
00:49Глава РФПИ оценил решение Fitch повысить кредитный рейтинг России
00:43ВСУ обстреляли из гранатомета позиции Народной милиции, заявили в ЛНР
00:41Число пострадавших при взрыве на заправке в Ингушетии выросло до 6 человек
00:38Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США
00:36Предвыборная агитация в преддверии дня выборов начинается с 10 августа
00:34Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая
00:33В ООН квалифицировали санкции ряда стран против Сирии как жесткую блокаду
00:31"Аэроэкспресс" отменяет ряд рейсов в "Шереметьево" и назначает автобусы
00:31В результате взрыва на газовой заправке в Ингушетии пострадали 4 человека
00:29Развод караулов на Соборной площади Москвы 10 августа отменили
00:26Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда
00:22В центре Москвы ограничат движение из-за митинга на тему выборов
00:13Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома
00:06В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня
23:56В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
23:53В Петербурге электричка сбила подростка
23:47Fitch: принятые властями меры позволят России справляться с санкциями
23:46Россия рассчитывает на повышение рейтинга страны другими агентствами
23:37Силуанов поприветствовал решение Fitch повысить рейтинг России
Лента новостейМолния