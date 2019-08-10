Полиция в США раскрыла имя несостоявшегося стрелка из Спрингфилда

ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Полиция американского города Спрингфилд назвала имя задержанного молодого человека, который накануне спровоцировал панику в супермаркете Walmart, придя туда с оружием, патронами и в бронежилете, его зовут Дмитрий Андрейченко, говорится в сообщении полиции в Полиция американского города Спрингфилд назвала имя задержанного молодого человека, который накануне спровоцировал панику в супермаркете Walmart, придя туда с оружием, патронами и в бронежилете, его зовут Дмитрий Андрейченко, говорится в сообщении полиции в Twitter

Полиция американского города Спрингфилд в штате Миссури ранее задержала молодого человека, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем, в бронежилете и с сотней патронов, сообщило местное издание Springfield News-Leader.

"Восьмого августа офицеры полиции Спрингфилда задержали Дмитрия Н. Андрейченко (родился 29 сентября 1998 года) за создание террористической угрозы с отягчающими обстоятельствами. Как только ему будут предъявлены официальные обвинения, будет опубликовано больше информации", - сказано в сообщении.

В полиции РИА Новости отказались сообщить информацию о гражданстве или стране происхождения задержанного, сказав, что на этом этапе ее не раскрывают.

В четверг Андрейченко вошел в Walmart, распугав посетителей, но не предпринял враждебных действий, а ходил по магазину с тележкой и снимал видео на мобильный телефон. Когда он покинул магазин, его задержали. Сопротивления Андрейченко не оказывал.

Как сказал журналистам представитель полиции Спрингфилда Майк Лукас, задержанному повезло, что он еще жив. В США в вооруженного злоумышленника в любой момент может быть открыт огонь на поражение, если полиция посчитает, что он представляет угрозу. Мотивы его поступка пока выясняются.

Dimitriy N. Andreychenko charged with making a terrorist threat in the second degree - a class E felony and punishable by up to 4 years in the Missouri Department of Corrections and/or a fine of up to $10,000.00

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На странице Facebook, которая предположительно принадлежит Андрейченко, в феврале была сделана запись: "Теперь официально. Я ненавижу Walmart. Они явно не продадут винтовку и патроны к дробовику, если тебе нет 21 года. "Новые правила". Однако я могу зайти в магазин с заряженным калибром .40, и никто ничего не скажет. Какой абсурд".

Молодой человек увлекался оружием. В его Instagram перечислены три его "любви": Бог, жена и оружие. Издание Daily Mail получило фотографии из соцсетей Андрейченко, где он сам стреляет из оружия или хвалится своими приобретениями: двумя полуавтоматическими винтовками. Из информации в соцсетях также следует, что он женат на девушке по имени Анжелика и скоро ожидает рождения ребенка.