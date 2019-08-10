В центре Москвы ограничат движение из-за митинга на тему выборов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения движения действуют в субботу в центре Москвы в связи с митингом на тему выборов в Мосгордуму.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей - незарегистрированный кандидат в МГД, член партии "Яблоко" Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба оппозиционера Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат в МГД Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Пресс-служба Центра организации дорожного движения сообщала, что улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца будут полностью перекрыты 10 августа с 7.30 до 18.30 в связи с проведением митинга.

Также изменения касаются участка проспекта Академика Сахарова в районе дома 9, там будет ограничено движение по первой полосе с 06.00 до 07.30.

Кроме того, пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сообщила, что в связи с массовых мероприятий в субботу не будут работать две плоскостные парковки на проспекте Академика Сахарова и на улице Маши Порываевой.