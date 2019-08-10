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РИА Новости

Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома

00:13, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При ЧП на военном полигоне в Архангельской области в четверг погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщила госкорпорация.
Ранее Минобороны сообщало, что погибших двое.
Уточняется, что произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Это случилось "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова.
"Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка", — подчеркивает госкорпорация.
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РосатомАрхангельская областьПроисшествия
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