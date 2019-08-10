Под Архангельском при испытаниях двигателя погибли 5 сотрудников Росатома

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При ЧП на военном полигоне в Архангельской области в четверг погибли пять сотрудников Росатома, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщила госкорпорация.

Ранее Минобороны сообщало, что погибших двое.

Уточняется, что произошел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Это случилось "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Игоря Орлова.