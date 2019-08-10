В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня

СОЧИ, 10 авг - РИА Новости. Автомобильное движение возобновилось на трассе в Сочи, где в результате оползня обрушился участок, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".

Отмечается, что в течение последних трёх дней рабочие уложили верхний слой дороги и нанесли разметку. Также восстановлены подпорные стены.

"Движение восстановлено... Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке федеральной дороги, необходимый для открытия штатного режима движения на Обходе Сочи, завершён за 14 дней", - сообщает дорожное управление.

Дорожники продолжают очищать русло реки Псахе: уже удалось вывезти с территории ЧС более 8,7 тысячи кубометров грунта. Устройство железобетонного водозащитного сооружения подпорной стены, который будет защищать насыпь от возможных паводков и размыва грунта, будет проведено в ходе третьего этапа ликвидации последствий ЧС после возобновления движения по трассе.