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РИА Новости

В Сочи восстановлено движение по трассе, обрушившейся после оползня

00:06, 10 августа 2019
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© ВГТРКНа месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
© ВГТРК
СОЧИ, 10 авг - РИА Новости. Автомобильное движение возобновилось на трассе в Сочи, где в результате оползня обрушился участок, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
Отмечается, что в течение последних трёх дней рабочие уложили верхний слой дороги и нанесли разметку.  Также восстановлены подпорные стены.
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
25 июля, 20:21РИА Новости
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
"Движение восстановлено... Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке федеральной дороги, необходимый для открытия штатного режима движения на Обходе Сочи, завершён за 14 дней", - сообщает дорожное управление.
Дорожники продолжают очищать русло  реки Псахе: уже удалось вывезти с территории ЧС более 8,7 тысячи кубометров грунта. Устройство железобетонного водозащитного сооружения подпорной стены, который будет защищать насыпь от возможных паводков и размыва грунта, будет проведено в ходе третьего этапа ликвидации последствий ЧС после возобновления движения по трассе.
Вечером 25 июля из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Абхазией на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, разрушился участок проезжей части длиной более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал. Временно был закрыт проезд на поврежденном участке дороги. На объекте и в районе схода оползня в пятницу был введен режим ЧС.
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