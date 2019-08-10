Над Бристолем пролетела огромная голова Дарта Вейдера

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Огромная голова Дарта Вейдера пролетела над Бристолем, где проходит международный фестиваль воздушных шаров, сообщает People.
Шар в форме головы злодея из "Звездных войн" сделала команда из Великобритании. Он стал одной из 130 композиций, которые привезли из разных стран.
В фильмах Джорджа Лукаса Вейдера сыграл британский актер Дэвид Проуз, который родился в Бристоле. Поэтому полет такого шара был еще и символичным.
Марк Хэмилл, сыгравший его сына Люка Скайоукера, отметил этот момент в Твиттере.
After a horrible, no good, terrible week, there's nothing quite like a giant floating #DarthVader balloon to distract from reality & raise your spirits. #ThanksDad https://t.co/Js4J0Pb2WK— Mark Hamill (@HamillHimself) 8 августа 2019 г.
"После ужасной недели увидеть, как гигантский воздушный шар в форме Дарта Вейдера проплыл по небу – было лучшим событием. Представление отвлекло от проблем и подняло настроение", - написал актер.
Фестиваль, начавшийся в четверг, продлится до 11 августа.
6 августа, 14:23КультураСборник рецептов блюд из "Звездных войн" выйдет осенью