Над Бристолем пролетела огромная голова Дарта Вейдера

Воздушный шар в виде головы персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера на фестивале воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. 8 августа 2019

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Огромная голова Дарта Вейдера пролетела над Бристолем, где проходит международный фестиваль воздушных шаров, Огромная голова Дарта Вейдера пролетела над Бристолем, где проходит международный фестиваль воздушных шаров, сообщает People.

Шар в форме головы злодея из "Звездных войн" сделала команда из Великобритании. Он стал одной из 130 композиций, которые привезли из разных стран.

В фильмах Джорджа Лукаса Вейдера сыграл британский актер Дэвид Проуз, который родился в Бристоле. Поэтому полет такого шара был еще и символичным.

Марк Хэмилл, сыгравший его сына Люка Скайоукера, отметил этот момент в Твиттере.

After a horrible, no good, terrible week, there's nothing quite like a giant floating #DarthVader balloon to distract from reality & raise your spirits. #ThanksDad https://t.co/Js4J0Pb2WK — Mark Hamill (@HamillHimself) 8 августа 2019 г.

"После ужасной недели увидеть, как гигантский воздушный шар в форме Дарта Вейдера проплыл по небу – было лучшим событием. Представление отвлекло от проблем и подняло настроение", - написал актер.