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РИА Новости
Культура

Над Бристолем пролетела огромная голова Дарта Вейдера

06:15, 10 августа 2019
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© REUTERS / Toby MelvilleВоздушный шар в виде головы персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера на фестивале воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. 8 августа 2019
Воздушный шар в виде головы персонажа Звездных войн Дарта Вейдера на фестивале воздушных шаров в Бристоле, Великобритания. 8 августа 2019
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Огромная голова Дарта Вейдера пролетела над Бристолем, где проходит международный фестиваль воздушных шаров, сообщает People.
Шар в форме головы злодея из "Звездных войн" сделала команда из Великобритании. Он стал одной из 130 композиций, которые привезли из разных стран.
В фильмах Джорджа Лукаса Вейдера сыграл британский актер Дэвид Проуз, который родился в Бристоле. Поэтому полет такого шара был еще и символичным.
Марк Хэмилл, сыгравший его сына Люка Скайоукера, отметил этот момент в Твиттере.
"После ужасной недели увидеть, как гигантский воздушный шар в форме Дарта Вейдера проплыл по небу – было лучшим событием. Представление отвлекло от проблем и подняло настроение", - написал актер.
Фестиваль, начавшийся в четверг, продлится до 11 августа.
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