МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk. Видео разместили на YouTube.
В песне Перри поет о том, что переживают люди после разрыва отношений, несмотря на то, что с актером Орландо Блумом у нее, вроде бы, все хорошо.
Предыдущий хит певицы Never Really Over тоже рассказывал о проблемах между возлюбленными.
Соавторами песни стали: продюсер Чарли Пут, Джейкоб Кашер, который работал с Maroon 5 и Аврил Лавин, и Юхан Карлссон.
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