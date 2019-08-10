Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T08:00Z
https://ria.ru/20190810/1557361011.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151736/56/1517365629_0:419:2831:2011_1036x0_80_0_0_86cbc1b50893f82f75280241b3093c6e.jpg
РИА Новости

Последний рывок. Как спасаются военные летчики

08:00, 10 августа 2019
6267
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания противоперегрузочного костюма на ОАО "Научно-производственное предприятие "Звезда"
Испытания противоперегрузочного костюма на ОАО Научно-производственное предприятие Звезда
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Станавов. Эффектный маневр и крутое пике, на выходе из которого тяжелый истребитель проседает, задевает землю и вспыхивает, — без высокотехнологичной системы катапультирования шансов выжить в подобной ситуации у летчиков было бы немного. С момента вытягивания красных поручней до сброса фонаря и раскрытия парашютов проходит не больше секунды. Спустя еще пару секунд оба члена экипажа уже поднимаются с земли и отряхиваются. Целые и невредимые. О том, как это работает, — в материале РИА Новости.

Право на выход

Катапультные кресла можно без преувеличения назвать одной из самых сложных и продвинутых систем на борту современного боевого самолета. И хотя, на первый взгляд, их задача проста и понятна — максимально быстро выбросить летчика из поврежденной машины, раскрыв над ним спасительный купол, — по конструкции они напоминают маленькие космические корабли. Со своими реактивными двигателями, системами стабилизации и автоматического управления.
Фирм в мире, которые умеют такое делать, — по пальцам пересчитать. В США производством катапультных кресел занимаются компании McDonnell Douglas и Stencil, в Британии — Martin Baker. Китай для своих ВВС строит собственные, во многом скопированные с устаревших советских.
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis IIIКапитан Кристофер Стриклин катапультируется из F-16 во время авиашоу на военной базе в Айдахо
Капитан Кристофер Стриклин катапультируется из F-16 во время авиашоу на военной базе в Айдахо
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Bennie J. Davis III
Капитан Кристофер Стриклин катапультируется из F-16 во время авиашоу на военной базе в Айдахо
На российские боевые самолеты преимущественно ставят катапультные кресла семейства К-36ДМ разработки НПП "Звезда". По возможностям они считаются лучшими в мире. Легкие, надежные, безотказные. Позволяют мгновенно покидать аварийную машину из любых пространственных положений, на скоростях от нуля до сверхзвука, на высотах до 25 километров.
"Стоимость обучения профессионального, хорошо подготовленного военного летчика — около десяти миллионов долларов, что достигает половины стоимости некоторых машин, — говорил главный конструктор НПП "Звезда" Гай Северин. — Поэтому мы с самого начала задумались над тем, чтобы не просто спасти летчика любой ценой, как это делают на Западе, а еще и спасти его без травм, для того, чтобы в будущем он снова встал в строй. После катапультирования при помощи российских кресел 97 процентов пилотов продолжают поднимать самолеты в небо".
© РИА Новости / Алексей ФедосеевКатапультное кресло К-36ДМ
Катапультное кресло К-36ДМ
© РИА Новости / Алексей Федосеев
Катапультное кресло К-36ДМ
В полете летчик удерживается в кресле подвесной-привязной системой с механизмами притяга плеч и пояса. По росту сиденье подгоняется индивидуально. Вес всей конструкции — 122 килограмма.

Восемь десятых секунды

В критический момент член экипажа резко вытягивает так называемые поручни (или, как еще говорят, держки), его плечи мгновенно прихватываются ремнями с пиронатягом, руки и ноги и крепко фиксируются, а стреляющий механизм сдвигает кресло по направляющим, расположенным за спинкой. Следом выдвигаются штанги со стабилизирующими парашютами, и кресло стремительно отделяется от кабины. Двигатели коррекции по крену выравнивают его вертикально.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
Если катапультирование происходит на сверхзвуковых скоростях до трех Махов, дополнительно выдвигается защитный дефлектор, прикрывающий грудь и голову летчика от скоростного воздушного напора. Сила потока такова, что способна легко переломать конечности.
Уже за бортом включаются твердотополивные реактивные двигатели, которые уводят кресло на безопасное расстояние. Отстреливается подголовник, летчик отделяется от кресла, раскрывается основной спасательный парашют. На все про все уходит не более восьми десятых секунды.
На землю пилот спускается на специальном сиденье, под которым размещена высотная кислородная система и десятикилограммовый ящик с носимым аварийным запасом. На случай приводнения предусмотрен плот ПСН-1 или авиационный спасательный пояс АСП-74.
© Фото : Stefan KühnКатапультируемое кресло КМ-1М
Катапультируемое кресло КМ-1М
© Фото : Stefan Kühn
Катапультируемое кресло КМ-1М
По схожей схеме работают большинство современных авиационных систем катапультирования. Различаются они лишь принципом действия и сложностью конструкции. Так, в отличие от кресел К-36Д, в которых катапультирование происходит за счет тяги реактивного двигателя, в креслах предыдущих поколений КМ-1М применялся пороховой заряд. На легких спортивных самолетах Су-26 — сжатый воздух.
Отдельная история — катапультно-амортизационная система К-37-800М, которую устанавливают на разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Система объединяет в себе механизм катапультирования с ракетным двигателем и энергопоглощающую амортизационную подвеску, смягчающую удар при аварийной посадке.
При срабатывании системы катапультирования у машины автоматически отстреливаются лопасти несущих винтов, освобождая экипажу путь для безопасной эвакуации.
Одиночный пилотаж вертолета Ка-52 Аллигатор на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
16 июля, 08:00Специальный репортаж
Ферма "Аллигаторов". Репортаж с производства ударных вертолетов Ка-52

Упасть и выжить

Системы катапультирования не раз спасали жизнь военных летчиков. На войне и не только. Так, в июне 1989-го на международном авиасалоне в Ле-Бурже во время демонстрационного полета разбился новейший советский истребитель МиГ-29, пилотируемый летчиком-испытателем Анатолием Квочуром. Квочур успел катапультироваться за две секунды до удара самолета о землю. На высоте всего 98 метров. Выжил чудом: его не успевший раскрыться парашют наполнило взрывной волной.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет МиГ-29
Похожая история произошла спустя ровно десять лет. Там же, во Франции. В июне 1999-го на открытии 43-го Парижского авиасалона потерпел крушение тяжелый российский истребитель Су-30МК, оборудованный креслами К-36ДМ. Оба члена экипажа покинули горящую машину на минимальной высоте 50 метров и успешно спустились на парашютах.
В 2009-м в ходе тренировочных полетов перед ависалоном МАКС в воздухе столкнулись два истребителя (Су-27 и спарка Су-27УБ) из состава пилотажной группы "Русские Витязи". Кресла К-36ДМ не подвели и в этот раз — все летчики катапультировались. Двое получили травмы при приземлении, но выжили. Командир группы Игорь Ткаченко погиб из-за вспыхнувшего парашюта.
Всего, по статистике, со времен Второй мировой войны благодаря системам катапультирования успешно покинули аварийные самолеты более десяти тысяч военных пилотов.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПилоты в кабине самолета Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Пилоты в кабине самолета Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пилоты в кабине самолета Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
17001113
Обсудить 0
Русские ВитязиМиГ-29Су-27Су-30
Рекомендуем
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
РИА
Новости
Опубликовано видео применения ракетного комплекса Кинжал
Опубликовано видео применения ракетного комплекса "Кинжал"
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Автобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В "Росатоме" рассказали подробности взрыва при испытаниях ракеты
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Встреча с руководителями предприятий
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
Пешеходы в Москве во время дождя
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Актер Анатолий Пашинин
Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Ребенок
"Я была для него как бы плохая": как найти жену по душе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Паспорт РФ
Названы самые распространенные фамилии в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния