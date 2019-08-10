Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-10T08:00Z
https://ria.ru/20190810/1557351501.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148257/19/1482571923_0:1:3636:2046_1036x0_80_0_0_1529d722fe07e51f6adfda005835f8db.jpg
РИА Новости

Похороны демократии и перестройка, которую начинают с себя

08:00, 10 августа 2019
2791
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Похороны демократии с горьким плачем стали в США и союзных странах привычным занятием. Журнал, на площадке которого эта дискуссия наиболее серьезна (Foreign Affairs), дает то же нудное перечисление десятков "наступающих автократий" — от Китая с Россией до Кении, но есть детали.
Например, такая: в повсеместном глобальном отступлении демократии больше всех виноваты сами США, им нужно устроить перестройку, которая, как кто-то в России еще помнит, начинается с себя. А тогда и союзники оживятся, и весь мир подтянется.
Автор мысли, Ларри Даймонд, известен книгой под хорошим заголовком: "Злые ветры: спасти демократию от российской ярости, китайских амбиций и американской самоуспокоенности".
Да, и в порядке напоминания: Ларри (и далеко не только он) демократией называют универсальный и единообразный миропорядок, возглавляемый США. Вот это и надо спасать.
Итак, повторим, повсеместный упадок демократии будет остановлен, только если США снова возьмут на себя продвижение таковой, но для этого им надо остановить развал собственной демократии. Понятно, что проблема тут — Дональд Трамп (который "даже не прикидывается, что защищает свободу") и все, кто за него голосует. Но вообще-то автор говорит, что упомянутый развал начался три десятилетия назад, и починка тоже займет немало времени.
Американский болельщик на гонках
20 июня, 08:00РИА Новости
В США нашли способ возродить империю. Это по-настоящему опасно
Три десятилетия — то есть все было не совсем так еще при Джордже Буше — старшем, если не при Рональде Рейгане. Но кульминацией всего оказалась война в Ираке (начиная с 2003 года) и еще несколько шоковых событий типа неудавшейся "арабской весны", которая никаких демократий не создала.
Итог: американская публика получила хороший иммунитет от внешних авантюр, особенно военных. В 2001 году 29 процентов опрошенных были согласны, что продвижение демократии должно быть приоритетом внешней политики. Но в 2013 году — уже 18 процентов, а в 2018 — 17 процентов.
Если задать вопрос по-другому: а хорошо ли вы в целом относитесь к продвижению прав человека и демократии, — то и сейчас процентов семьдесят американцев вам скажут, что скорее да. Но это вообще, а конкретно — то, что выше: за реальные, активные, а то и вооруженные демократизирующие действия за пределами страны — только один из шести.
И одновременно начали расти цифры тех, кто выражает обеспокоенность состоянием собственной демократии. Сейчас около половины считает, что США вполне могут стать авторитарной страной.
Ну а дальше, делает ловкий переход демократический автор, пришел Дональд Трамп, и все покатилось. С авторитарными лидерами он целуется, а с демократами из Европы и прочих мест не желает иметь дело.
Как быть, кроме того, что надо быстро избавиться от Трампа и прочих республиканцев? Вы не очень удивитесь рецептам Ларри. Потому что такие же рецепты регулярно исходят от множества прочих глобалистов и иных сторонников Демократической партии. Значит, так: новые лидеры страны должны признать, что опять вступили в глобальное соревнование идей (то есть демократия в опасности — со стороны Китая и России).
Вид на Московский Кремль
2 августа, 18:11РИА Новости
В России прокомментировали новые американские санкции
А признав, власти США и прочих демократий по всему миру обязаны начать просвещать — кого? Список таков: "своих граждан, так же как массмедиа, университеты, мозговые центры, корпорации, местные администрации и национальные общины". Всех просвещать, в общем. Чтобы все одинаково думали об опасности, которая исходит от авторитариев всех стран, и проявляли "конструктивную бдительность".
Вот это здорово — тотальная обработка мозгов по части внешней угрозы, никаких там дискуссий или несогласия, один большой лагерь единомышленников. Половина населения, смотри выше, опасается превращения США в авторитарную страну? Как видим, не зря боятся.
Чем этот материал ценен: он четко показывает, что суть происходящих сейчас в мире бурных процессов чисто внутренняя — то, что происходит внутри американского и прочих западных обществ. Внешний же враг — это не более чем необходимая для мобилизации страшилка.
И, кстати, в перманентной дискуссии на страницах журнала часто мелькают ответы тем, кто слишком усердно пугает кознями внешних врагов. Вот в том же августовском номере статья о Китае, где очень грамотно напоминается: ребята, Китай со времен Мао Цзэдуна не пытается свергать "демократии" и экспортировать свою модель управления. Официальные и неофициальные формулировки национальной цели ("китайская мечта") — они исключительно о том, как все должно быть внутри страны. Китай с помощью грамотных инвестиций по всему миру укрепляет свои экономические позиции — но никоим образом не привязывает эти проекты к установлению "авторитаризма" и к прочей экспансии.
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
29 июля, 08:00РИА Новости
Трампу предложили "выигрышный ход" против альянса Путина и Си
О России давно ничего подобного не пишут, а могли бы.
И кульминация всего — призыв: вот вы доиграетесь. Будете делать из Китая врага, вопреки его реальным намерениям и действиям, — так и получите то, чего боитесь.
Но куда там. Автор книги о "злых ветрах" продолжает объяснять, что Америка должна и обязана сделать. Например, в последнее десятилетие страна тратила по два миллиарда долларов в год на все то же "продвижение демократии" по всему миру. Но это же меньше, чем одна десятая одного процента федерального бюджета!
Денег на идейную и прочую мобилизацию надо много, очень много. Нужно возродить агентство USIA, но не в прежнем объеме, а "посадить его на стероиды". Нужно активно присутствовать во всех странах, граничащих с "автократиями", чтобы вести там пропаганду… В общем, делать то, что было в годы холодной войны, да и сейчас делается, только куда масштабнее: пропаганда без пределов и границ.
А главное же — немедленно прекратить внутриамериканский раскол и развал, общество страны более не должно сидеть в двух ненавидящих друг друга лагерях. И как-то понятно, какой лагерь должен победить — и понести в мир правильные демократические идеи. Что делать с побежденной частью Америки, автор не говорит. И правильно делает.
85300212
Обсудить 1
СШААвторы
Рекомендуем
Здание Национального банка Украины в Киеве
На Украине строится новая пирамида. На сей раз государственная
РИА
Новости
Сотрудник британской полиции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Скотланд-Ярд ищет "след Путина"
Автобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы
Предвыборная кампания в Бранденбурге
Россию могут наказать "за грубое невмешательство" в германские выборы
Лента
новостей
Встреча с руководителями предприятий
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
Спикер Московской городской Думы Владимир Платонов
"Вот где новация". Платонов — об ажиотаже вокруг выборов в Мосгордуму
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
Ребенок
"Я была для него как бы плохая": как найти жену по душе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Шимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
Орудия эволюции. Почему еще ни одна обезьяна не превратилась в человека
Участники всеукраинского марша протеста Европейским ценам - европейскую зарплату против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
01:10Стрелявший в норвежской мечети возможно убил свою родственницу
00:39Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР
00:31Мадуро велел существенно нарастить производство нефти в Венесуэле
00:28ООН не будет эвакуировать миссию в Ливии из-за гибели трех сотрудников
00:24Число жертв среди сотрудников ООН в Бенгази выросло до трех
00:19Суд в Дагестане продлил срок ареста редактора "Черновика" до 13 сентября
00:15Южная Корея и США начнут вторую фазу совместных военных учений против КНДР
00:12Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Севастополе
23:54В Индии в результате наводнений погибли более 100 человек
23:45Горящая на МКАД Tesla попала на видео
23:35Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
23:16Участник BTS выпустил клип на английском языке
23:08Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире
23:05ОАЭ призвали противоборствующие стороны в Адене объединиться против хуситов
22:33Путин посмотрел спектакль "Грифон" в Севастополе
22:25Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
22:23Российские военные сообщили о наращивании сил боевиками в Идлибской зоне
22:21Tesla загорелась после аварии в Москве
22:20Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков на акции 27 июля
Лента новостейМолния