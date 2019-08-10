Похороны демократии и перестройка, которую начинают с себя

Похороны демократии с горьким плачем стали в США и союзных странах привычным занятием. Журнал, на площадке которого эта дискуссия наиболее серьезна (Foreign Affairs), дает то же нудное перечисление десятков "наступающих автократий" — от Китая с Россией до Кении, но есть детали.

Например, такая: в повсеместном глобальном отступлении демократии больше всех виноваты сами США, им нужно устроить перестройку, которая, как кто-то в России еще помнит, начинается с себя. А тогда и союзники оживятся, и весь мир подтянется.

Автор мысли, Ларри Даймонд, известен книгой под хорошим заголовком: "Злые ветры: спасти демократию от российской ярости, китайских амбиций и американской самоуспокоенности".

Да, и в порядке напоминания: Ларри (и далеко не только он) демократией называют универсальный и единообразный миропорядок, возглавляемый США. Вот это и надо спасать.

Итак, повторим, повсеместный упадок демократии будет остановлен, только если США снова возьмут на себя продвижение таковой, но для этого им надо остановить развал собственной демократии. Понятно, что проблема тут — Дональд Трамп (который "даже не прикидывается, что защищает свободу") и все, кто за него голосует. Но вообще-то автор говорит, что упомянутый развал начался три десятилетия назад, и починка тоже займет немало времени.

Три десятилетия — то есть все было не совсем так еще при Джордже Буше — старшем, если не при Рональде Рейгане. Но кульминацией всего оказалась война в Ираке (начиная с 2003 года) и еще несколько шоковых событий типа неудавшейся "арабской весны", которая никаких демократий не создала.

Итог: американская публика получила хороший иммунитет от внешних авантюр, особенно военных. В 2001 году 29 процентов опрошенных были согласны, что продвижение демократии должно быть приоритетом внешней политики. Но в 2013 году — уже 18 процентов, а в 2018 — 17 процентов.

Если задать вопрос по-другому: а хорошо ли вы в целом относитесь к продвижению прав человека и демократии, — то и сейчас процентов семьдесят американцев вам скажут, что скорее да. Но это вообще, а конкретно — то, что выше: за реальные, активные, а то и вооруженные демократизирующие действия за пределами страны — только один из шести.

И одновременно начали расти цифры тех, кто выражает обеспокоенность состоянием собственной демократии. Сейчас около половины считает, что США вполне могут стать авторитарной страной.

Ну а дальше, делает ловкий переход демократический автор, пришел Дональд Трамп, и все покатилось. С авторитарными лидерами он целуется, а с демократами из Европы и прочих мест не желает иметь дело.

Как быть, кроме того, что надо быстро избавиться от Трампа и прочих республиканцев? Вы не очень удивитесь рецептам Ларри. Потому что такие же рецепты регулярно исходят от множества прочих глобалистов и иных сторонников Демократической партии. Значит, так: новые лидеры страны должны признать, что опять вступили в глобальное соревнование идей (то есть демократия в опасности — со стороны Китая и России).

А признав, власти США и прочих демократий по всему миру обязаны начать просвещать — кого? Список таков: "своих граждан, так же как массмедиа, университеты, мозговые центры, корпорации, местные администрации и национальные общины". Всех просвещать, в общем. Чтобы все одинаково думали об опасности, которая исходит от авторитариев всех стран, и проявляли "конструктивную бдительность".

Вот это здорово — тотальная обработка мозгов по части внешней угрозы, никаких там дискуссий или несогласия, один большой лагерь единомышленников. Половина населения, смотри выше, опасается превращения США в авторитарную страну? Как видим, не зря боятся.

Чем этот материал ценен: он четко показывает, что суть происходящих сейчас в мире бурных процессов чисто внутренняя — то, что происходит внутри американского и прочих западных обществ. Внешний же враг — это не более чем необходимая для мобилизации страшилка.

И, кстати, в перманентной дискуссии на страницах журнала часто мелькают ответы тем, кто слишком усердно пугает кознями внешних врагов. Вот в том же августовском номере статья о Китае, где очень грамотно напоминается: ребята, Китай со времен Мао Цзэдуна не пытается свергать "демократии" и экспортировать свою модель управления. Официальные и неофициальные формулировки национальной цели ("китайская мечта") — они исключительно о том, как все должно быть внутри страны. Китай с помощью грамотных инвестиций по всему миру укрепляет свои экономические позиции — но никоим образом не привязывает эти проекты к установлению "авторитаризма" и к прочей экспансии.

О России давно ничего подобного не пишут, а могли бы.

И кульминация всего — призыв: вот вы доиграетесь. Будете делать из Китая врага, вопреки его реальным намерениям и действиям, — так и получите то, чего боитесь.

Но куда там. Автор книги о "злых ветрах" продолжает объяснять, что Америка должна и обязана сделать. Например, в последнее десятилетие страна тратила по два миллиарда долларов в год на все то же "продвижение демократии" по всему миру. Но это же меньше, чем одна десятая одного процента федерального бюджета!

Денег на идейную и прочую мобилизацию надо много, очень много. Нужно возродить агентство USIA, но не в прежнем объеме, а "посадить его на стероиды". Нужно активно присутствовать во всех странах, граничащих с "автократиями", чтобы вести там пропаганду… В общем, делать то, что было в годы холодной войны, да и сейчас делается, только куда масштабнее: пропаганда без пределов и границ.