Названы животные, которые вымрут в городах в ближайшие годы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. В начале лета в Рязанской, Воронежской и Саратовской областях массово гибли пчелы. Американские и британские ученые сообщают о вымирании бабочек по всему миру. Из больших городов постепенно исчезают воробьи и другие мелкие птицы. Почему это происходит — в материале РИА Новости.

Безмедное будущее

В начале 1990-х специалисты зафиксировали в некоторых регионах планеты исчезновение отдельных пчелиных семей. Как правило, это происходило в зимние месяцы — ульи пустели навсегда.

Сегодня резкое сокращение численности пчел отмечают практически во всех странах мира. По предварительным подсчетам, пчелы вымерли уже как минимум наполовину. Только в США с 2003 по 2013 год погибло 90 процентов дикой популяции и 80 процентов домашней. В России, согласно данным Института статистических исследований Высшей школы экономики, — 40 процентов. Если так пойдет и дальше, к 2035-му на Земле пчел не останется вообще. А значит, людям придется отказаться от 35 процентов разводимых сегодня агрокультур, опыляемых именно пчелами.

По мнению ученых, одна из причин вымирания — глобальное потепление. Из-за повышения среднегодовых температур ульи перегреваются, и насекомые не способны полностью впасть в зимнюю спячку. Они быстро сжигают запасы жира и весной просыпаются ослабленными.

Эти предположения подкрепили экспериментально, установив в одном из горных районов Аризоны (США) ульи — обычные и с повышенной температурой. В перегретых за два года вымерли до 70 процентов пчел.

Кроме того, пчел-медоносов убивают пестициды — когда удобрения используют неподалеку от пасек. Косвенно это подтверждают данные ФГБУ "Россельхозцентр". Среди инсектицидов, примененных в прошлом году, лидировали считающиеся наиболее опасными для пчел.

В США пестициды связывают с эпидемией клеща Varroa destructor, из-за которого погибло до 40 процентов североамериканской популяции пчел. Удобрения снижают их иммунитет, насекомые становятся легкой мишенью для опасных вирусов, содержащихся в слюне клеща.

Эффект бабочки

К 2050 году сразу шесть видов бабочек — глазки-бархатницы, краеглазки, толстоголовки, капустницы, репницы и брюквенницы — могут полностью исчезнуть с лица Земли. Еще через сто лет такая же судьба, вероятно, постигнет всех чешуекрылых. И виновато в этом главным образом глобальное потепление, уверены британские ученые.

Сорокалетние наблюдения за бабочками показали, что экстремальные погодные явления — аномальное потепление зимой и сильные холода летом, недельные проливные дожди и внезапные засухи — коррелируют с численностью бабочек и заметно сокращают их ареалы. Так, неожиданные зимние оттепели губят 40-67 процентов бабочек. Из-за обильных осадков на первых стадиях взрослой жизни или окукливания погибает 23-28 процентов насекомых. Как считают ученые, комбинация этих факторов приводит к вымиранию.

По мнению американских энтомологов, на популяцию влияет применение пестицидов на территориях, где чешуекрылые размножаются и питаются. Установлено, что пристрастие калифорнийских фермеров к химическим удобрениям сократило численность бабочек данаида монарх (Danaus plexippus) с десяти миллионов до трехсот тысяч за сорок лет.

Воробьиный исход

По данным мониторинга обычных видов птиц в Москве и Московской области, за последние шесть лет в столице резко сократилась популяция полевого и домового воробья. Так же и в зарубежных мегаполисах, хотя и в меньших масштабах, отмечают авторы документа. Это тоже, скорее всего, результат климатических изменений.

Жаркая и засушливая погода сужает кормовую базу. Это сказывается на размножении и выживаемости прежде всего насекомоядных птиц. И хотя воробьи главным образом питаются растительной пищей, птенцов они кормят насекомыми. Кроме того, не способствует сохранению популяции плохая экология, плотная застройка, обилие асфальта и искусственных газонов.

А если к этому добавить ослабленный иммунитет и паразита, вызывающего птичью малярию, то за 25 лет численность пернатых уменьшится почти на 70 процентов. Именно так произошло с лондонскими воробьями, в чьей крови ученые обнаружили малярийного плазмодия. Причем в некоторых птичьих колониях города зараженными оказались все особи.