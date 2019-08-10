Юбочки из плюша, велосипедки, бананы и кепки: что вернулось из 90-х

Люди на Лобном месте на Красной площади, 1995 год. / Девушка в Москве во время дождя, 2019 год.

Конец 80-х начало 90-х в России — золотое время джинсовой ткани. Вареная, рваная, с клепками и с кружевами, из нее шили куртки, брюки, рубашки и комбинезоны. Спустя два десятилетия джинсовые комплекты все так же актуальны.