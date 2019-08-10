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РИА Новости
Культура

Юбочки из плюша, велосипедки, бананы и кепки: что вернулось из 90-х

08:00, 10 августа 2019
5393
Говорят, что в 90-е сама мода вышла из моды. А в 2019 году она пришла обратно. И если малиновые пиджаки и свитеры из ангорки с гипюровыми вставками, слава Богу, пока остаются в ностальгическом прошлом, то кожаные косухи, джинсы с высокой талией и лосины сегодня встречаются как на красных дорожках, так и в обычной жизни. Давайте вспомним, что было круто в 90-х, и как это выглядит во втором десятилетии XXI века.
© Фото : РИА Новости. В. Локтев / AP/ Invision/ Vianney Le Caer

Модель одежды Вячеслава Зайцева, 1991 год. / Модель на показе коллекции Miu Miu в Париже, 2018 год.

Спустя 27 лет силуэт претерпел некоторые изменения, но концепция объемного верха осталась.

Модель одежды сезона 1991 года художника-модельера Вячеслава Зайцева / Модель на показе коллекции Miu Miu в Париже. 2018 год
1 из 11

Модель одежды Вячеслава Зайцева, 1991 год. / Модель на показе коллекции Miu Miu в Париже, 2018 год.

Спустя 27 лет силуэт претерпел некоторые изменения, но концепция объемного верха осталась.

© Фото : РИА Новости. В. Локтев / AP/ Invision/ Vianney Le Caer
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Кирилл Каллиников

Школьницы в поселке Глубово Владимирской области, 1992 год. / Телеведущая, актриса Ольга Бузова, 2016 год.

Кожаная куртка-косуха любому образу добавляет немного рока. Гранж был популярен, как в 90-х годах, так и в наши дни.

Школьницы в поселке Глубово Владимирской области. 1992 год / Телеведущая, актриса Ольга Бузова. 2016 год
2 из 11

Школьницы в поселке Глубово Владимирской области, 1992 год. / Телеведущая, актриса Ольга Бузова, 2016 год.

Кожаная куртка-косуха любому образу добавляет немного рока. Гранж был популярен, как в 90-х годах, так и в наши дни.

© РИА Новости / Андрей Соломонов / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Валерий Шустов / Максим Блинов

Люди на Лобном месте на Красной площади, 1995 год. / Девушка в Москве во время дождя, 2019 год.

Конец 80-х начало 90-х в России — золотое время джинсовой ткани. Вареная, рваная, с клепками и с кружевами, из нее шили куртки, брюки, рубашки и комбинезоны. Спустя два десятилетия джинсовые комплекты все так же актуальны.

Люди на Лобном месте на Красной площади. 1995 год / Девушка в Москве во время дождя. 2019 год
3 из 11

Люди на Лобном месте на Красной площади, 1995 год. / Девушка в Москве во время дождя, 2019 год.

Конец 80-х начало 90-х в России — золотое время джинсовой ткани. Вареная, рваная, с клепками и с кружевами, из нее шили куртки, брюки, рубашки и комбинезоны. Спустя два десятилетия джинсовые комплекты все так же актуальны.

© РИА Новости / Валерий Шустов / Максим Блинов
© Фото : РИА Новости. Владимир Федоренко / AP/ Invision/ Charles Sykes

Девушка во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год. / Стелла Максвелл на премьере фильма "Джереми Скотт: народный дизайнер" в Нью-Йорке, 2015 год.

Разноцветные лосины носили все модницы страны, в независимости от особенностей фигуры. Они и велосипедки были настоящим писком моды. Сегодня такую одежду можно увидеть даже на красной дорожке.

Девушка во время рок-концерта на Манежной площади. 1992 год / Стелла Максвелл на премьере фильма Джереми Скотт: народный дизайнер в Нью-Йорке. 2015 год
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Девушка во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год. / Стелла Максвелл на премьере фильма "Джереми Скотт: народный дизайнер" в Нью-Йорке, 2015 год.

Разноцветные лосины носили все модницы страны, в независимости от особенностей фигуры. Они и велосипедки были настоящим писком моды. Сегодня такую одежду можно увидеть даже на красной дорожке.

© Фото : РИА Новости. Владимир Федоренко / AP/ Invision/ Charles Sykes
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Максим Блинов

Алла Пугачева во время выступления, 1998 год. / Девушка в Парке Горького, 2019 год.

Джинсы на высокой талии раньше называли "мамиными": в 90-х этот фасон пользовался популярностью у женщин постарше. А сейчас эту модель выбирают хипстеры и юные девушки, которые знают: такие джинсы выгодно подчеркивают талию и ягодицы. А если еще внутрь заправить пестрый свитер, то вы вообще не угадаете, какого года фото.

Алла Пугачева во время выступление. 1998 год / Девушка в Парке Горького. 2019 год
5 из 11

Алла Пугачева во время выступления, 1998 год. / Девушка в Парке Горького, 2019 год.

Джинсы на высокой талии раньше называли "мамиными": в 90-х этот фасон пользовался популярностью у женщин постарше. А сейчас эту модель выбирают хипстеры и юные девушки, которые знают: такие джинсы выгодно подчеркивают талию и ягодицы. А если еще внутрь заправить пестрый свитер, то вы вообще не угадаете, какого года фото.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Максим Блинов
© Фото : РИА Новости. Владимир Федоренко / AFP/ Getty Images for Coachella/ Presley Ann

Женщина с сыном на Старом Арбате, 1991 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.

Поясную сумку в 90-х как только ни называли: "напузник", "бананка", "кенгуру" и даже "почка". Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет этот аксессуар, который никто не воспринимал всерьез, окажется на модных подиумах таких именитых дизайнеров, как Гуччи или Луи Виттон.

Женщина с сыном на Старом Арбате. 1991 год / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии. 2019 год
6 из 11

Женщина с сыном на Старом Арбате, 1991 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.

Поясную сумку в 90-х как только ни называли: "напузник", "бананка", "кенгуру" и даже "почка". Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет этот аксессуар, который никто не воспринимал всерьез, окажется на модных подиумах таких именитых дизайнеров, как Гуччи или Луи Виттон.

© Фото : РИА Новости. Владимир Федоренко / AFP/ Getty Images for Coachella/ Presley Ann
© Фото : РИА Новости. К. Карташян / AFP/ Getty Images for Coachella/ Matt Winkelmeyer

Модель на показе Недели Высокой моды в Москве, 1995 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.

В Советском Союзе не было настолько откровенных вещей, поэтому после перестройки женщины, окрыленные свободой, начали открывать все, что раньше было скрыто. Сегодня девушки носят кроп-топы, топы с запахом или на завязочках, бандо и многие другие.

Модель на показе в рамках Недели Высокой моды в Москве. 1995 год / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии. 2019 год
7 из 11

Модель на показе Недели Высокой моды в Москве, 1995 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.

В Советском Союзе не было настолько откровенных вещей, поэтому после перестройки женщины, окрыленные свободой, начали открывать все, что раньше было скрыто. Сегодня девушки носят кроп-топы, топы с запахом или на завязочках, бандо и многие другие.

© Фото : РИА Новости. К. Карташян / AFP/ Getty Images for Coachella/ Matt Winkelmeyer
© Фото : РИА Новости. Ю. Иванов / AFP/ Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week/ Frazer Harrison

Девушки в центре Минска, 1997 год. / Модель на показе Oudifu на Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке, 2015 год.

В последнем десятилетии прошлого века с рюкзаками ходили старшеклассницы и студентки. Теперь рюкзак есть практически у каждой, так как сейчас для большинства удобство и практичность стоят на первом месте.

Девушки в центре Минска. 1997 год / Модель на показе Oudifu в рамках Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке. 2015 год
8 из 11

Девушки в центре Минска, 1997 год. / Модель на показе Oudifu на Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке, 2015 год.

В последнем десятилетии прошлого века с рюкзаками ходили старшеклассницы и студентки. Теперь рюкзак есть практически у каждой, так как сейчас для большинства удобство и практичность стоят на первом месте.

© Фото : РИА Новости. Ю. Иванов / AFP/ Getty Images for Mercedes-Benz Fashion Week/ Frazer Harrison
© Фото : Россия сегодня. Дмитрий Донской / AP Photo/ Thibault Camus

Манекенщица Ирина Ганя на Красной площади, 1990 год. / Модель Кара Делевинь перед показом Christian Dior, 2018 год.

Кепка любому образу добавляет шарма. И если в 90-х годах предпочитали более романтический характер, то в наши дни актуальны более смелые решения.

Манекенщица Ирина Ганя на Красной площади. 1990 год / Модель Кара Делевинь перед показом Christian Dior. 2018 год
9 из 11

Манекенщица Ирина Ганя на Красной площади, 1990 год. / Модель Кара Делевинь перед показом Christian Dior, 2018 год.

Кепка любому образу добавляет шарма. И если в 90-х годах предпочитали более романтический характер, то в наши дни актуальны более смелые решения.

© Фото : Россия сегодня. Дмитрий Донской / AP Photo/ Thibault Camus
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Асатур Есаянц

Молодая пара в центре Москвы, 1996 год. / Певица Рианна на Каннском кинофестивале, 2017 год.

Узкие очки ворвались в модные тренды совсем недавно. В 90-х их носили герои боевиков и модная молодежь.

Молодая пара в центре Москвы. 1996 год / Певица Рианна на Каннском кинофестивале. 2017 год
10 из 11

Молодая пара в центре Москвы, 1996 год. / Певица Рианна на Каннском кинофестивале, 2017 год.

Узкие очки ворвались в модные тренды совсем недавно. В 90-х их носили герои боевиков и модная молодежь.

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Асатур Есаянц
© Фото : РИА Новости. Владимир Вяткин / AFP/Getty Images/Presley Ann

Девушки на улице Вильнюса, 1990 год. / Келли Свит на вечеринке Pretty Little Thing's BET Awards в Калифорнии, 2019 год.

"Трубы с парохода" — широкие джинсы сейчас так же актуальны, как и 20 лет назад. Любимый фасон тех, кому есть что скрывать. К тому же свободный крой очень комфортен, что тоже немаловажно.

Девушки на улице Вильнюса. 1990 год / Келли Свит на вечеринке Pretty Little Thing's BET Awards в Калифорнии. 2019 год
11 из 11

Девушки на улице Вильнюса, 1990 год. / Келли Свит на вечеринке Pretty Little Thing's BET Awards в Калифорнии, 2019 год.

"Трубы с парохода" — широкие джинсы сейчас так же актуальны, как и 20 лет назад. Любимый фасон тех, кому есть что скрывать. К тому же свободный крой очень комфортен, что тоже немаловажно.

© Фото : РИА Новости. Владимир Вяткин / AFP/Getty Images/Presley Ann
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КультураРианна (Робин Фенти)Вячеслав ЗайцевКаннский кинофестивальОльга БузоваАлла ПугачеваМоскваНью-Йорк (город)МинскВильнюсСтиль жизни
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