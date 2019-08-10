Юбочки из плюша, велосипедки, бананы и кепки: что вернулось из 90-х

Модель одежды Вячеслава Зайцева, 1991 год. / Модель на показе коллекции Miu Miu в Париже, 2018 год.
Спустя 27 лет силуэт претерпел некоторые изменения, но концепция объемного верха осталась.
Модель одежды Вячеслава Зайцева, 1991 год. / Модель на показе коллекции Miu Miu в Париже, 2018 год.
Спустя 27 лет силуэт претерпел некоторые изменения, но концепция объемного верха осталась.
Школьницы в поселке Глубово Владимирской области, 1992 год. / Телеведущая, актриса Ольга Бузова, 2016 год.
Кожаная куртка-косуха любому образу добавляет немного рока. Гранж был популярен, как в 90-х годах, так и в наши дни.
Школьницы в поселке Глубово Владимирской области, 1992 год. / Телеведущая, актриса Ольга Бузова, 2016 год.
Кожаная куртка-косуха любому образу добавляет немного рока. Гранж был популярен, как в 90-х годах, так и в наши дни.
Люди на Лобном месте на Красной площади, 1995 год. / Девушка в Москве во время дождя, 2019 год.
Конец 80-х начало 90-х в России — золотое время джинсовой ткани. Вареная, рваная, с клепками и с кружевами, из нее шили куртки, брюки, рубашки и комбинезоны. Спустя два десятилетия джинсовые комплекты все так же актуальны.
Люди на Лобном месте на Красной площади, 1995 год. / Девушка в Москве во время дождя, 2019 год.
Конец 80-х начало 90-х в России — золотое время джинсовой ткани. Вареная, рваная, с клепками и с кружевами, из нее шили куртки, брюки, рубашки и комбинезоны. Спустя два десятилетия джинсовые комплекты все так же актуальны.
Девушка во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год. / Стелла Максвелл на премьере фильма "Джереми Скотт: народный дизайнер" в Нью-Йорке, 2015 год.
Разноцветные лосины носили все модницы страны, в независимости от особенностей фигуры. Они и велосипедки были настоящим писком моды. Сегодня такую одежду можно увидеть даже на красной дорожке.
Девушка во время рок-концерта на Манежной площади, 1992 год. / Стелла Максвелл на премьере фильма "Джереми Скотт: народный дизайнер" в Нью-Йорке, 2015 год.
Разноцветные лосины носили все модницы страны, в независимости от особенностей фигуры. Они и велосипедки были настоящим писком моды. Сегодня такую одежду можно увидеть даже на красной дорожке.
Алла Пугачева во время выступления, 1998 год. / Девушка в Парке Горького, 2019 год.
Джинсы на высокой талии раньше называли "мамиными": в 90-х этот фасон пользовался популярностью у женщин постарше. А сейчас эту модель выбирают хипстеры и юные девушки, которые знают: такие джинсы выгодно подчеркивают талию и ягодицы. А если еще внутрь заправить пестрый свитер, то вы вообще не угадаете, какого года фото.
Алла Пугачева во время выступления, 1998 год. / Девушка в Парке Горького, 2019 год.
Джинсы на высокой талии раньше называли "мамиными": в 90-х этот фасон пользовался популярностью у женщин постарше. А сейчас эту модель выбирают хипстеры и юные девушки, которые знают: такие джинсы выгодно подчеркивают талию и ягодицы. А если еще внутрь заправить пестрый свитер, то вы вообще не угадаете, какого года фото.
Женщина с сыном на Старом Арбате, 1991 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.
Поясную сумку в 90-х как только ни называли: "напузник", "бананка", "кенгуру" и даже "почка". Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет этот аксессуар, который никто не воспринимал всерьез, окажется на модных подиумах таких именитых дизайнеров, как Гуччи или Луи Виттон.
Женщина с сыном на Старом Арбате, 1991 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.
Поясную сумку в 90-х как только ни называли: "напузник", "бананка", "кенгуру" и даже "почка". Кто бы мог подумать, что спустя 20 лет этот аксессуар, который никто не воспринимал всерьез, окажется на модных подиумах таких именитых дизайнеров, как Гуччи или Луи Виттон.
Модель на показе Недели Высокой моды в Москве, 1995 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.
В Советском Союзе не было настолько откровенных вещей, поэтому после перестройки женщины, окрыленные свободой, начали открывать все, что раньше было скрыто. Сегодня девушки носят кроп-топы, топы с запахом или на завязочках, бандо и многие другие.
Модель на показе Недели Высокой моды в Москве, 1995 год. / Девушка на фестивале музыки в Калифорнии, 2019 год.
В Советском Союзе не было настолько откровенных вещей, поэтому после перестройки женщины, окрыленные свободой, начали открывать все, что раньше было скрыто. Сегодня девушки носят кроп-топы, топы с запахом или на завязочках, бандо и многие другие.
Девушки в центре Минска, 1997 год. / Модель на показе Oudifu на Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке, 2015 год.
В последнем десятилетии прошлого века с рюкзаками ходили старшеклассницы и студентки. Теперь рюкзак есть практически у каждой, так как сейчас для большинства удобство и практичность стоят на первом месте.
Девушки в центре Минска, 1997 год. / Модель на показе Oudifu на Mercedes-Benz Fashion Week в Нью-Йорке, 2015 год.
В последнем десятилетии прошлого века с рюкзаками ходили старшеклассницы и студентки. Теперь рюкзак есть практически у каждой, так как сейчас для большинства удобство и практичность стоят на первом месте.
Манекенщица Ирина Ганя на Красной площади, 1990 год. / Модель Кара Делевинь перед показом Christian Dior, 2018 год.
Кепка любому образу добавляет шарма. И если в 90-х годах предпочитали более романтический характер, то в наши дни актуальны более смелые решения.
Манекенщица Ирина Ганя на Красной площади, 1990 год. / Модель Кара Делевинь перед показом Christian Dior, 2018 год.
Кепка любому образу добавляет шарма. И если в 90-х годах предпочитали более романтический характер, то в наши дни актуальны более смелые решения.
Молодая пара в центре Москвы, 1996 год. / Певица Рианна на Каннском кинофестивале, 2017 год.
Узкие очки ворвались в модные тренды совсем недавно. В 90-х их носили герои боевиков и модная молодежь.
Молодая пара в центре Москвы, 1996 год. / Певица Рианна на Каннском кинофестивале, 2017 год.
Узкие очки ворвались в модные тренды совсем недавно. В 90-х их носили герои боевиков и модная молодежь.
Девушки на улице Вильнюса, 1990 год. / Келли Свит на вечеринке Pretty Little Thing's BET Awards в Калифорнии, 2019 год.
"Трубы с парохода" — широкие джинсы сейчас так же актуальны, как и 20 лет назад. Любимый фасон тех, кому есть что скрывать. К тому же свободный крой очень комфортен, что тоже немаловажно.
Девушки на улице Вильнюса, 1990 год. / Келли Свит на вечеринке Pretty Little Thing's BET Awards в Калифорнии, 2019 год.
"Трубы с парохода" — широкие джинсы сейчас так же актуальны, как и 20 лет назад. Любимый фасон тех, кому есть что скрывать. К тому же свободный крой очень комфортен, что тоже немаловажно.