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РИА Новости

"Ошпарила кипятком". За что у семьи в Башкирии изъяли шестерых детей

08:00, 10 августа 2019
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© Страница "Жизнь.ДД Новости | Политика" в социальной сети "ВКонтакте" Александр Никифоров
Александр Никифоров
© Страница "Жизнь.ДД Новости | Политика" в социальной сети "ВКонтакте"
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В конце июля жительница Башкирии Любовь Никифорова обратилась за помощью в соцсети: она хочет вернуть четверых детей из приюта и обеспечить лечением мужа-гипертоника. Часть ее пенсии — инвалида второй группы — удерживается на алименты. На жизнь остается совсем немного — около семи тысяч рублей. Эти деньги женщина в том числе тратит на то, чтобы ухаживать за больным супругом, который с трудом передвигается. Соседи и представители администрации района заверяют, что детей забрали из семьи в далеком 2014 году не просто так: Любовь состоит на учете в психиатрической больнице, Александр не работает, болеет и не в состоянии позаботиться о детях.

"Умудряемся существовать"

В одном из пабликов во "ВКонтакте" опубликовали видео, где жительница села Зилаир Республики Башкортостан просит о помощи. Любовь Никифорова рассказывает, что в 2014-м шестерых ее детей забрали органы опеки, после чего определили в детдом. Двое уже выросли, но четверо еще в приюте — их она хочет вернуть домой. По словам Любови, их с супругом выставили "пьяницами" и "на ложных основаниях лишили родительских прав".
Часть пенсии по инвалидности уходит на алименты, на жизнь остается всего 6770 рублей. "Мы с мужем на эти крохотные деньги как-то умудряемся существовать. Из этой суммы я плачу и за свет, и за газ, — говорит Никифорова. — Муж много лет страдает гипертонией. Врачи на него наплевали". Александру сейчас 58, пенсия по возрасту пока не полагается. На него, сетует Любовь, тратится ее же пенсия.
© Страница "Жизнь.ДД Новости | Политика" в социальной сети "ВКонтакте"Любовь Никифорова
Любовь Никифорова
© Страница "Жизнь.ДД Новости | Политика" в социальной сети "ВКонтакте"
Любовь Никифорова
Видео снято в доме Никифоровых. Любовь показала, в каком состоянии находится супруг. "Посмотрите на моего мужа, он нуждается в медицинской помощи!" — произносит она, еле сдерживая слезы. Обездвиженный Александр лежит на кровати, поджав ноги.
"Бедная женщина", "Скиньте реквизиты, я хочу помочь": пользователи сразу же пожалели семью, не подумав, что Любовь может на камеру что-то недоговаривать.

Голодные и неухоженные

Александр занимался мелким предпринимательством — продавал диски, кассеты, магнитофоны, различные запчасти для телевизора. Как-то по его неосторожности в местном торговом центре случился пожар, и ему отказали в помещении. Остатки товара он решил распродать дома. "Я пришла к ним, чтобы купить антенну для телевизора. Так дома у них воняло, дети были неопрятные", — делится впечатлениями с РИА Новости Ирина Хватова (имя изменено).

Торговля шла плохо. "Когда появились новые гаджеты, ему не удалось удержаться на плаву. Пиратские кассеты, которые он перезаписывал с лицензионных, уже никому не были нужны", — добавляет Ольга Мамедова (имя изменено), которая знает семью.

Александр бросил бизнес еще в 2012-м. Ольга объяснила, что ему тяжело было куда-то устроиться после инцидента с пожаром. "В итоге он пошел работать, как и большинство мужчин в нашем селе, в лес на пилораму, затем сторожем. Но потом все забросил и стал выпрашивать деньги у социальных организаций. А теперь, судя по видео, и в социальных сетях", — скептически замечает собеседница.
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Ирина Хватова вспоминает: прекратив торговлю, Александр изменился на глазах. "Ходил как бомж — надевал на себя много вещей, от него ужасно пахло. Но его жена выглядела хорошо. Не скажешь, что у нее проблемы со здоровьем".
Любовь Никифорова — инвалид второй группы с детства. Училась в коррекционной школе. "На уроках она никогда не отвечала устно, только письменно, потому что ей нельзя было сильно волноваться", — объясняет Ольга Мамедова. По словам знакомых, Любовь каждый год проходит лечение в психиатрической больнице.
У Никифоровых шестеро детей. Двое уже покинули детский дом, с родителями не общаются, живут отдельно. Односельчане вспоминают, что до того, как всех детей забрали в приют, выглядели они неопрятно. "Постоянно голодные и неухоженные. В продуктовом магазине их младшего сына ловили на воровстве. Брал он то сырки, то супы быстрого приготовления", — рассказывает Мамедова.
С 2014 года, когда Никифоровых лишили родительских прав, согласно решению Верховного суда часть пенсии Любови удерживается на алименты. Несмотря на проблемы со здоровьем, она регулярно видится с детьми в приюте.
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Когда у Александра возникли проблемы с работой, а Любовь оказалась в лечебнице, органы опеки были вынуждены периодически забирать и возвращать супругам детей — родители с ними не справлялись. "Там они хоть чистенькие ходили, одетые, сытые. А как возвращались к родителям, снова плохо выглядели, — говорит РИА Новости Хватова. — Как-то вообще она сломала ребенку руку за то, что тот разбил игрушечную машинку. Другого кипятком ошпарила, за что — не помню".

"Мама часто навещала детей с гостинцами. А вот отец, Александр, ни разу при мне не приезжал. Младшие очень закрытые, ничего лишнего никогда не говорили, они сильно радовались приезду матери. Старшие всегда за младшими присматривали, но вот с Любовью особо не общались", — отмечает бывшая сотрудница детского дома Роза Филатова (имя изменено).

Сельские жители признаются: увидев разлетевшуюся по соцсетям видеозапись, очень удивились. "Она говорит, что детей у них забрали из-за того, что они пили. Но это не так! Они непьющая семья. Вот почему-то про психиатрическую больницу и про то, что у них есть квартира и два дома, она ничего не сказала, — возмутилась в беседе с РИА Новости Татьяна Наумова (имя изменено). — Один дом они сдают, в другом живут, а квартира пустует. Дома им достались по наследству от родителей".
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Под контролем

Ранее в комментарии местным СМИ замглавы администрации Зилаирского района Республики Башкортостан Александр Коротков подтвердил, что одного ребенка Любовь ошпарила кипятком, а другому сломала руку. Также он добавил, что дети падали в голодные обмороки, спали на картонных коробках и сами просились в приют.
После воззвания в соцсетях чиновники снова обратили внимание на семью. Так, в администрации района РИА Новости сообщили, что уже создана рабочая группа, куда вошли сотрудники органов опеки, участковый терапевт, представители сельского совета. Врачи осмотрели Александра и выявили у него дистрофию. "Семье оказана консультация, проведена беседа. Решением врачебной комиссии Александр Никифоров госпитализирован в районную больницу, где ему назначено лечение. Вопрос об установлении инвалидности будет рассматриваться. По восстановлению в родительских правах с семьей работают специалисты сектора опеки и попечительства", — уточнили в администрации.
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инвалидностьБашкортостанОбщество
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