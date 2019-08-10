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РИА Новости
Туризм

На Бали местные жители спасли кита

23:12, 10 августа 2019
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© Фото : Public domainГорбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
Горбатый кит, выпрыгивающий из воды. Архивное фото
© Фото : Public domain
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. В восточной части Денпасара, на пляже Biaung, местные жители и зоозащитники спасли кита, которому не удавалось вернуться в океан с мелководья, сообщает The Coconuts.
Один из очевидцев отметил, что кит был очень слаб, с поврежденным плавником. Он пытался вернуться в океан, но волны были настолько большими, что млекопитающее застряло на мелководье. Местные жители вместе с зоозащитниками помогли киту выбраться.
При этом активисты из Джакартского фонда помощи животным написали в соцсетях, что команда находится в режиме ожидания и готова при необходимости снова оказать помощь.
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