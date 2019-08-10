В Лондоне пассажиру, упавшему на вокзале, выплатили более 30 тысяч евро

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В Лондоне железнодорожная компания выплатила пассажиру компенсацию в размере более 30 тысяч евро после того, как он упал на вокзале Паддингтон, поскользнувшись на голубином помете, сообщает Independent.
За последние пять лет это была лишь одна из 290 компенсаций, которые оператор выплатил клиентам, пострадавшим на вокзалах и во время поездки. Всего за этот период путешественники получили от британской транспортной компании более миллиона евро.
Самая крупная компенсация - почти 43 тысячи евро - была перечислена пассажиру, который поскользнулся на разлитой жидкости и сильно ушиб бедро на лондонской станции Чаринг-Кросс.
Руководство железнодорожной компании отметило, что ежедневно через станции, которые она обслуживает, проходят десятки миллионов пассажиров.