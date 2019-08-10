Биография Михаила Зощенко

Русский писатель-сатирик Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа (29 июля по старому стилю) 1894 года в Петербурге (по другим данным, в 1895 году в Полтаве). Также ряд источников указывают дату рождения писателя 9 августа (28 июля по старому стилю) 1894 года.

Он происходил из небогатой дворянской семьи . Его отец служил в мозаичной мастерской при Академии художеств. В семье было восемь детей.

Первые литературные опыты Михаила Зощенко относятся к детским годам . В одной из своих записных тетрадей он отметил, что в 1902-1906 уже пробовал писать стихи, а в 1907 году написал рассказ "Пальто".

В 1913 году, по окончании Санкт-Петербургской гимназии, Михаил Зощенко поступил на юридический факультет Петербургского университета, где проучился год. К этому времени относятся его первые рассказы "Тщеславие" (1914) и "Двугривенный" (1914).

В 1914 году с началом Первой мировой войны он бросил университет и добровольцем поступил на военную службу, служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии, участвовал в боях, был ранен. В 1917 году был демобилизован по состоянию здоровья.

За последующие три года будущий писатель переменил 12 городов и более десятка профессий. Был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска.

В 1919 году он занимался в творческой студии, организованной при издательстве "Всемирная литература", которой руководил Корней Чуковский. Кроме прозы, во время учебы Зощенко написал статьи о творчестве Александра Блока, Владимира Маяковского и др. В студии он познакомился с писателями Вениамином Кавериным, Всеволодом Ивановым, Львом Лунцем, Константином Фединым, Елизаветой Полонской, которые в 1921 году объединились в литературную группу "Серапионовы братья". В группу вступил и Зощенко.

В 1920-1921 годах Зощенко написал первые рассказы из тех, что впоследствии были напечатаны: "Любовь", "Война", "Старуха Врангель", "Рыбья самка". В 1921 году в издательстве "Эрато" вышла его первая книга "Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова".

К середине 1920-х годов Зощенко стал одним из самых популярных писателей. Были известны его рассказы "Баня", "Аристократка", "История болезни", которые он часто сам читал перед многочисленными аудиториями. С 1922 по 1946 год книги Зощенко выдержали около 100 изданий, включая собрание сочинений в шести томах (1928-1932).

С 1923 года писатель начал сотрудничать с сатирическими изданиями . Он публиковал свои рассказы и фельетоны в журналах "Дрезина" (под псевдонимом "Назар Синебрюхов"), "Красный ворон", "Красный журнал для всех", "Огонек". Он стал постоянным автором сатирических журналов "Бузотер", "Смехач" и "Бегемот".

В 1929 году Зощенко издал книгу "Письма к писателю" – своеобразное социологическое исследование, которое составили несколько десятков писем читателей и его комментарий к ним.

В 1930-х годах в составе группы советских писателей он совершил поездку по Беломорканалу, организованную в пропагандистских целях, которая произвела на него угнетающее впечатление.

После этой поездки написал "Историю одной жизни" (1934) о перевоспитании в лагерях преступников.

В 1930-е годы Зощенко создавал произведения, приближающиеся по тону к научному сочинению. В повести "Возвращенная молодость" (1933) литературный сюжет сопровождался научными комментариями по проблеме раннего старения и хандры. Книга вызвала заинтересованную реакцию в научной среде – она обсуждалась на академических собраниях, рецензировалась в научных изданиях.

Как продолжение "Возвращенной молодости" был задуман сборник рассказов "Голубая книга" (1935). Рассказы о современности перемежались в нем рассказами, действие которых происходит в прошлом. Книга была не понята широкой публикой и вызвала разгромные отзывы. Зощенко фактически было запрещено печатать произведения, выходящие за рамки "положительной сатиры". Несмотря на высокую писательскую активность (заказные фельетоны, пьесы, киносценарии), подлинный талант Зощенко проявлялся только в рассказах для детей, которые он писал для журналов "Чиж" и "Еж".

В 1930-1940-х годах Зощенко написал около двух десятков пьес . Среди них – "Уважаемый товарищ" (1930), "Преступление и наказание" (1933), "Опавшие листья" (1941), "Под липами Берлина" (совместно с Евгением Шварцем, 1941), "Солдатское счастье" и другие, а также повести "Черный принц", "Керенский", "Шестая повесть Белкина", "Тарас Шевченко".

После начала Великой Отечественной войны (1941-1945) писатель подал заявление на добровольное вступление в армию, но получил отказ. Зощенко был эвакуирован в Алма-Ату, где прожил до 1943 года, работая в сценарном отделе "Мосфильма".

В 1943 году писатель переехал в Москву и стал работать в журнале "Крокодил". В том же году журнал "Октябрь" начал печатать главы повести "Перед восходом солнца". Повесть подверглась жесткой критике. Писателя вывели из коллегии журнала "Крокодил", он лишился продуктового пайка.

В период опалы Зощенко обратился к драматургии, на сценах ленинградских театров ставились его пьесы "Парусиновый портфель" (1945), "Очень приятно" (1946).

В 1946 году журнал "Звезда", не поставив автора в известность, напечатал его рассказ "Приключения обезьяны" . Публикация стала поводом для принятия в августе 1946 года постановления ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград", в котором Зощенко подвергся резким нападкам. Он был исключен из Союза писателей.

С этого времени Зощенко в основном занимался переводами , драматургией. В 1947 году он написал цикл партизанских рассказов. В 1948 году в его переводе вышел роман финского писателя Майю Лассилы "За спичками", но имени переводчика там так и не указали.

Его перу принадлежат также переводы финских романов "Воскресший из мертвых" Лассилы, "От Карелии до Карпат" Антти Тимонена и др. В 1953 году он был восстановлен в Союзе писателей. В декабре 1956 года вышла книга "Избранные рассказы и повести. 1923-1956", в июне 1958 года – "Рассказы и фельетоны".

22 июля 1958 года Михаил Зощенко скончался в Сестрорецке (ныне муниципальное образование Курортного района Санкт-Петербурга). Городские власти запретили его хоронить на Литераторских мостках Волковского кладбища, и Зощенко был погребен в Сестрорецке.

Михаил Зощенко был награжден орденами Российской империи Святого Станислава II степени с мечами, Святой Анны IV степени, Святой Анны III степени с мечами и бантом. Был представлен к ордену Святого Владимира IV степени, но получить награду не успел.

В 1939 году Зощенко был удостоен советского ордена Трудового Красного Знамени. В 1946 году награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

Михаил Зощенко был женат на Вере Кербиц-Кербицкой, в браке родился сын.

В 1992 году в Санкт-Петербурге в квартире, где проживал Зощенко, в Писательском доме был открыт Музей Михаила Зощенко . На базе этого музея в 2007 году был создан Государственный литературный музей "ХХ век".

В ноябре 1994 года на могиле писателя был открыт памятник по проекту архитектора Виктора Онешко. В 1996 году памятник был осквернен и обезглавлен. В 2003 году обновленный памятник Зощенко был открыт в сквере Сестрорецка у Центральной районной библиотеки, которая носит имя писателя.

В августе, ко дню рождения писателя, в сестрорецкой библиотеке имени Зощенко ежегодно проходят Зощенковские чтения

В марте 2018 года именем писателя была названа улица в Курортном районе Санкт-Петербурга (Сестрорецке).