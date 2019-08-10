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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как туристы совмещают отпуск и спорт

10:26, 10 августа 2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятия йогой
Занятия йогой
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Только 16% россиян, увлекающихся спортом, тренируются во время отпуска каждый день. Самые популярные активности на отдыхе — плавание и катание на велосипеде, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса провели опрос 1050 пользователей и выяснили, занимаются ли они спортом во время поездок и какие виды физической нагрузки предпочитают.
Оказалось, что две трети путешественников не хотят или не могут заставить себя заняться спортом во время отпуска и делают передышку.
Среди тех, кто занимается спортом в повседневной жизни, почти четверть респондентов (23,3%) сознательно дает себе отдохнуть от спорта во время отпуска, а 14% - каждый день собираются провести более активно, но так и не делают этого.
Треть опрошенных (34,2%) все же находит время на физкультуру, но не более пары раз за отпуск. При этом каждый десятый (11%) сказал, что выбирает активный вид отдыха (например, яхтинг, походы или сплавы по реке) и не испытывает нужды в дополнительных тренировках. Еще 1,3% ответили, что ездят на дачу заниматься огородом, что заменяет им спорт.
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Большинство людей, которые не занимаются спортом во время отдыха, либо считают, что отпуск - не для спорта (так ответили 34,6%), либо просто не могут себя заставить (37%). 17,3% мешают отметили, что физнагрузке мешают климатические условия — слишком жарко, влажно или холодно. А еще 11,1% не могут тренироваться в непривычных условиях, например, вне зала или без любимого тренера.
Занимаясь спортом, большинство выбирает плавание в бассейне или море — этот ответ набрал 76% голосов (респонденты могли выбрать несколько вариантов). 26% катаются на велосипеде, 23% занимаются в спортзале, 22% бегают. Различные водные виды спорта, например, серфинг или дайвинг, выбирают 12% респондентов. Примерно 10% занимаются йогой.
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