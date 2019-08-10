Эксперты рассказали, как туристы совмещают отпуск и спорт

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Только 16% россиян, увлекающихся спортом, тренируются во время отпуска каждый день. Самые популярные активности на отдыхе — плавание и катание на велосипеде, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса провели опрос 1050 пользователей и выяснили, занимаются ли они спортом во время поездок и какие виды физической нагрузки предпочитают.

Оказалось, что две трети путешественников не хотят или не могут заставить себя заняться спортом во время отпуска и делают передышку.

Среди тех, кто занимается спортом в повседневной жизни, почти четверть респондентов (23,3%) сознательно дает себе отдохнуть от спорта во время отпуска, а 14% - каждый день собираются провести более активно, но так и не делают этого.

Треть опрошенных (34,2%) все же находит время на физкультуру, но не более пары раз за отпуск. При этом каждый десятый (11%) сказал, что выбирает активный вид отдыха (например, яхтинг, походы или сплавы по реке) и не испытывает нужды в дополнительных тренировках. Еще 1,3% ответили, что ездят на дачу заниматься огородом, что заменяет им спорт.

Большинство людей, которые не занимаются спортом во время отдыха, либо считают, что отпуск - не для спорта (так ответили 34,6%), либо просто не могут себя заставить (37%). 17,3% мешают отметили, что физнагрузке мешают климатические условия — слишком жарко, влажно или холодно. А еще 11,1% не могут тренироваться в непривычных условиях, например, вне зала или без любимого тренера.