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РИА Новости
Туризм

Опрос: треть россиян в отпуске продолжают работать

14:55, 10 августа 2019
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© Fotolia / Creativa ImagesДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Fotolia / Creativa Images
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около трети российских туристов (32%) признались, что продолжают активно участвовать в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске: проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, сообщает Ozon.travel.
Эксперты сервиса опросили 2 500 пользователей и выяснили их отношение к работе в отпуске.
Оказалось, что решение служебных вопросов в личное время - это не инициатива самих сотрудников. Почти треть из них остаются на связи не столько по своей воле, сколько по настойчивой просьбе руководителей.
Еще 26% респондентов рассказали, что проверяют почту раз в пару дней, но остаются недоступны по мобильной связи из-за роуминга. 13% уделяют несколько дней в отпуске для планирования будущих рабочих проектов.
Еще 10% остаются с коллегами на связи только в мессенджерах и соглашаются решать исключительно срочные вопросы.
Полноценно отдыхают лишь 19% респондентов: они отключают телефоны и полностью забывают о работе в отпуске.
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