Опрос: треть россиян в отпуске продолжают работать

Девушка с ноутбуком на пляже

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Около трети российских туристов (32%) признались, что продолжают активно участвовать в решении рабочих вопросов, находясь в отпуске: проверяют почту, отвечают на письма и телефонные звонки, доделывают отчеты, сообщает Ozon.travel.

Эксперты сервиса опросили 2 500 пользователей и выяснили их отношение к работе в отпуске.

Оказалось, что решение служебных вопросов в личное время - это не инициатива самих сотрудников. Почти треть из них остаются на связи не столько по своей воле, сколько по настойчивой просьбе руководителей.

Еще 26% респондентов рассказали, что проверяют почту раз в пару дней, но остаются недоступны по мобильной связи из-за роуминга. 13% уделяют несколько дней в отпуске для планирования будущих рабочих проектов.

Еще 10% остаются с коллегами на связи только в мессенджерах и соглашаются решать исключительно срочные вопросы.