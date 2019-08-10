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РИА Новости

Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы

08:00, 10 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАвтобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
Автобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Максим Рубченко. Польша собирается провести широкомасштабный экономический эксперимент, освободив от подоходного налога всех граждан моложе 26 лет. Это решение Варшавы вызвало настоящую панику на Украине. О том, чего испугался Киев, — в материале РИА Новости.

Безналоговая молодость

Проект закона об освобождении от налога на доходы всех лиц в возрасте до 26 лет Совет министров Польши одобрил в последних числах июня. Сейчас документ находится на рассмотрении парламента, и шансы на его одобрение законодателями весьма высоки.
"Это серьезная льгота, действие которой молодые люди ощутят в полной мере", — заявил замминистра финансов Польши Петр Новак, отметив, что сэкономленные за год на налоговых платежах деньги фактически станут для многих "тринадцатой зарплатой".
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"Если кто-то получает минимальную зарплату, то есть 2,25 тысячи злотых без вычета налогов, за год он сэкономит более 1,6 тысячи злотых, — указал Новак. — А если мы говорим о средней заработной плате, составляющей 4,765 тысячи злотых, то за год в кошельке останется около 4,6 тысячи злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты, и это очень революционное изменение в нашей стране".
Налоговый эксперимент польского правительства вызвал панику среди украинских экономистов и демографов, разглядевших в нем серьезную угрозу экономическим перспективам Украины. "Новый закон об освобождении от подоходного налога — отличный стимул для молодых украинцев бежать к соседям навстречу лучшей жизни, подальше от нашей коррупции и неопределенности, — предупреждает преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в статье, опубликованной журналом "Новое время". — Мало того, что жизнь по ту сторону западной границы элементарно комфортнее в психологическом и бытовом плане, так теперь еще и налогов можно не платить".
Эксперт подчеркивает, что бой за синие воротнички среднего возраста Украина уже безнадежно проиграла европейским работодателям — миллионы трудоспособных украинских граждан давно помогают строить экономики других стран.
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"Если и раньше отток украинцев был немалым, то после стратегических решений поляков по привлечению молодой крови в экономику к строителям, горничным и сборщикам урожая вскоре присоединятся многие представители нашей IT-индустрии, средний возраст которых вполне соответствует предлагаемым льготным критериям", — подчеркивает Компан.

Портрет "заробитчанина"

По оценкам Национального банка Польши, сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинских граждан. Близкие цифры в начале года назвала аналитическая компания Selectivv, посчитавшая, сколько владельцев смартфонов с польскими симками пользуются интерфейсом на украинском или русском языке и хотя бы раз в году пересекают польско-украинскую границу. Таких оказалось 1,27 миллиона — специалисты Selectivv уверены, что это самая точная оценка количества украинцев в Польше.
"С 2014 года миграция в Польшу выросла в пять раз", — сообщила агентству Укринформ руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса. По данным посольства, среднестатистический трудовой мигрант из сопредельной страны сегодня — это мужчина в возрасте 25-34 лет с высшим или неоконченным высшим образованием, приехавший из небольшого города, расположенного в центральных или западных областях.
Подавляющее большинство приезжих заняты на простой физической работе. Студенты работают в кафе и на автомойках, пенсионеры нанимаются нянями и сиделками. Украинцы с рабочими специальностями трудятся на стройках, заводах и фабриках, водят общественный транспорт. Гастарбайтеры без особых умений и навыков нанимаются разнорабочими, сборщиками яблок или клубники или работают таксистами.
Специфика занятости влияет на гендерный состав украинских гастарбайтеров. До 2014 года в Польшу приезжали в основном женщины для работы в сфере опеки над пожилыми людьми и малолетними детьми. Сейчас мужчин немного больше, чем женщин — соотношение примерно 60 на 40 процентов.
Рабочие визы большинство украинцев не оформляет, пользуясь безвизовым режимом, дающим право находиться в любой стране ЕС до 90 дней в течение шести месяцев. Поэтому гастарбайтеры приезжают на работу в Польшу ровно на 89 дней, после чего возвращаются домой, чтобы через три месяца вернуться на работу.
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Польские агентства по поиску персонала адаптировались под эту специфику и предоставляют заказчику рабочих по вахтовому методу: "заробитчане" сменяют друг друга через каждые три месяца. Согласно данным опросов, около 80 процентов украинских мигрантов работают именно так. Остальные 20 — это квалифицированные специалисты, которые устраиваются по контрактам с рабочими визами на хорошо оплачиваемые должности.

Радость и беда

Гастарбайтер в Польше получает в среднем 500-600 евро в месяц — фантастическую по украинским меркам сумму. Большую часть этих денег он пересылает семье, и такие перечисления стали сегодня главной опорой национальной экономики.
По подсчетам Всемирного банка, в 2018 году объемы денежных переводов на Украину увеличились на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигли 14 миллиардов долларов — больше, чем в любую другую страну бывшего СССР, включая Кыргызстан, Таджикистан или Узбекистан.
Родственники гастарбайтеров продают валюту коммерческим банкам, а те — Нацбанку Украины, который только благодаря этому умудряется вовремя расплачиваться по внешним долгам, в том числе по кредитам МВФ. Мало того, получив от Нацбанка гривны в обмен на валюту, коммерческие банки вкладывают их в покупку государственных облигаций (потому что больше некуда).
Таким образом, деньги "заробитчан" обеспечивают не только стабильность курса гривны, но и устойчивость экономики в целом, ведь половина доходов бюджета Украины сегодня обеспечивается за счет заимствований. Так что если переводы от гастарбайтеров вдруг прекратятся, финансовая система Украины просто рухнет.
Фатальная зависимость от денег "заробитчан" создает огромную стратегическую проблему для украинской экономики. Фактически страна повторяет печальный опыт прибалтийских республик, столкнувшихся с широкомасштабным демографическим кризисом из-за массовой эмиграции граждан.
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В прошлом году департамент по экономическим и социальным вопросам ООН даже включил Латвию, Литву и Эстонию в число стран, которые могут в ближайшие десятилетия остаться без населения. Бывший министр экономики Латвии, аналитик исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский сравнивает демографическую ситуацию в Литве, Латвии и Эстонии с промышленной революцией: молодежь так же массово эмигрирует из республик в страны ЕС, как раньше крестьяне переезжали в города.
В будущем, по мнению Домбровского, три государства рискуют превратиться в одну большую дачу для бывших граждан: "Место, куда все будут приезжать из-за границы только на выходные или праздники".
Украине превращение в дачу не грозит — территория и население страны для этого слишком велики. Но сегодняшние тенденции делают неизбежным ее трансформацию в страну нищих пенсионеров, выживающих только за счет поддержки детей и внуков, работающих за рубежом. Проблема в том, что развивать собственно украинскую экономику в этой ситуации будет просто некому.
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ГастарбайтерыЕвросоюзПольшаУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Современное рабство. Вот для чего нужно была Украина для ЕС, Дешёвая рабочия сила, сейчас и за дешёвую землю возьмутся для своих агроконцернов.
10 августа, 10:08
argon22
30000010
самые подлые здесь поляки (собственно что подтверждено историей), с таким ехидством нарушают законы ЕС - брать на "работу" туриста с туристической визой, и держать его на птичьих правах как холопа, - это конечно толерастия во всей красе...
10 августа, 11:20
sneg_karl
1700008
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