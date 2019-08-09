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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки сократилась почти на две тысячи га

14:24 09.08.2019 (обновлено: 14:26 21.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ЯКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Общая площадь природных пожаров на обслуживаемой территории Якутии и в зоне контроля составляет 883 059 гектаров, что на 1936 гектара меньше, чем сутки ранее, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
Согласно данным ежедневного мониторинга пожаров, в Якутии общая площадь возгорания за сутки сократилась почти на 2 тысячи гектаров.

"В республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров. Площадь лесных пожаров составляет 1178 гектаров. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением 147 термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881 881 гектар", - сообщили в ведомстве.

В четверг на территории Якутии было зафиксировано 164 лесных пожара на общей площади 884 тысячи 955,5 гектара земли.
В тушении пожаров привлечено 639 человек, задействовано 40 единиц техники.
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
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