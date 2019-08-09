Компания из КНР построит в Якутии полигон для автоиспытаний на холоде

ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Китайская компания построит в поселке Нижний Бестях в Якутии международный полигон для испытаний на надежность автомобилей при низких температурах, сообщает пресс-служба министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.

В пятницу в министерстве состоялась встреча с делегацией АО "Хэйлунцзянская компания Хун Хэгу".

"Министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких обсудила с председателем правления компании Тао Тао, гендиректором Zha Xinhonf, техническим директором Deng Youngjun, генеральным директором инвестиционной компании "Амуртур" Fan Chunxiao создание в Якутии международного полигона для испытаний автомобилей в экстремальных условиях низких температур", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, предложение от компании поступило в июне во время VI Российско-Китайского ЭКСПО. В ходе переговоров Высоких предложила создать полигон в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе республики.

"Почему компания выбрала именно нашу республику? Потому что один из главных критериев создания полигона – это низкая температура. Я считаю, что наш уникальный холод является одним из основных конкурентных преимуществ республики. Мы должны, наконец-то, перейти от слов к делу и начать активно реализовывать проекты по коммерциализации холода", - прокомментировала Высоких.