Компания из КНР построит в Якутии полигон для автоиспытаний на холоде

ЯКУТСК, 9 авг – РИА Новости. Китайская компания построит в поселке Нижний Бестях в Якутии международный полигон для испытаний на надежность автомобилей при низких температурах, сообщает пресс-служба министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.
В пятницу в министерстве состоялась встреча с делегацией АО "Хэйлунцзянская компания Хун Хэгу".
"Министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких обсудила с председателем правления компании Тао Тао, гендиректором Zha Xinhonf, техническим директором Deng Youngjun, генеральным директором инвестиционной компании "Амуртур" Fan Chunxiao создание в Якутии международного полигона для испытаний автомобилей в экстремальных условиях низких температур", - рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, предложение от компании поступило в июне во время VI Российско-Китайского ЭКСПО. В ходе переговоров Высоких предложила создать полигон в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе республики.
"Почему компания выбрала именно нашу республику? Потому что один из главных критериев создания полигона – это низкая температура. Я считаю, что наш уникальный холод является одним из основных конкурентных преимуществ республики. Мы должны, наконец-то, перейти от слов к делу и начать активно реализовывать проекты по коммерциализации холода", - прокомментировала Высоких.
Она отметила, что при выборе участка под проект был сделан акцент на обеспечение экологической безопасности. "Мы выбрали именно те участки, где при создании полигона не возникнет угрозы загрязнения окружающей среды. Поэтому свой выбор остановили на искусственном водоеме, расположенном в поселке Нижний Бестях", - поделилась министр.