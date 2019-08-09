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РИА Новости

Fitch: принятые властями меры позволят России справляться с санкциями

23:47, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
Логотип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что принятые властями меры позволят России справляться с санкциями.
"Fitch считает, что двойной профицит России, низкий госдолг, налоговые активы и большие иностранные валютные резервы означают, что она смогла бы справиться с санкциями", - говорится в пресс-релизе.
Агентство "не считает вероятными санкции США, которые будут препятствовать обслуживанию существующего суверенного долга России или помешают российским банкам проводить операции в долларах США".
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