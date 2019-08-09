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РИА Новости

Россия рассчитывает на повышение рейтинга страны другими агентствами

23:46, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения рейтинга страны остальными агентствами "большой тройки", заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
"Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", - сказал он.
Силуанов добавил, что агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. Он отметил, что, по мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада.
Здание министерства финансов РФ
Вчера, 23:28РИА Новости
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Fitch RatingsАнтон СилуановРоссияЭкономика
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