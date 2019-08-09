Силуанов поприветствовал решение Fitch повысить рейтинг России

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Агентство Fitch, повысив рейтинг России, фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска РФ 2014 года, до понижения рейтинга на фоне санкций, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.

"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом. Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений", - сказал он.