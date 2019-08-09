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РИА Новости

Силуанов поприветствовал решение Fitch повысить рейтинг России

23:37, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Агентство Fitch, повысив рейтинг России, фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска РФ 2014 года, до понижения рейтинга на фоне санкций, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
Логотип агентства Fitch Ratings
8 августа, 16:19РИА Новости
Эксперты назвали причины для повышения Fitch кредитного рейтинга России
"Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитный рейтинг России на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом. Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений", - сказал он.
В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находился на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Листы с денежными купюрами
20 июля, 01:48РИА Новости
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
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Fitch RatingsАнтон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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