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РИА Новости

Минфин: повышение рейтинга России подтвердило адаптацию экономики к вызовам

23:28, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
В Минфине прокомментировали решение Fitch повысить рейтинг России
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch является очередным подтверждением адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный.
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"Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень", - сказал он.
В феврале РФ вернула инвестиционный рейтинг у всех агентств "большой тройки". Тогда Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Рейтинг от Fitch находился на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P 20 июля подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
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