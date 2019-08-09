Минфин: повышение рейтинга России подтвердило адаптацию экономики к вызовам

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Повышение рейтинга РФ агентством Fitch является очередным подтверждением адаптации российской экономики к вызовам и способности выйти на более высокие темпы роста, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень", - сказал он.