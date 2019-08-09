В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 75 человек получили ранения с четверга в результате столкновений между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства в городе Аден, говорится в сообщении миссии международной организации "Врачи без границ" (MSF) в Йемене.

Ранее источник в военном госпитале Басхейб сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.

"После всплеска насилия в Адене 75 человек получили лечение в хирургическом госпитале "Врачей без границ со вчерашнего вечера, семеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении миссии в Twitter

Согласно сообщению, большинство пациентов являются мирными жителями. Они получили пулевые ранения или были ранены во время обстрелов их домов.