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РИА Новости

В Йемене не менее 75 человек пострадали при столкновениях

23:22, 9 августа 2019
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© AFP 2019 / Saleh Al ObeidiБойцы в городе Аден. Йемен
Бойцы в городе Аден. Йемен
© AFP 2019 / Saleh Al Obeidi
Бойцы в городе Аден. Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. По меньшей мере 75 человек получили ранения с четверга в результате столкновений между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства в городе Аден, говорится в сообщении миссии международной организации "Врачи без границ" (MSF) в Йемене.
Ранее источник в военном госпитале Басхейб сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.
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"После всплеска насилия в Адене 75 человек получили лечение в хирургическом госпитале "Врачей без границ со вчерашнего вечера, семеро из них находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Согласно сообщению, большинство пациентов являются мирными жителями. Они получили пулевые ранения или были ранены во время обстрелов их домов.
В среду источник в органах власти в провинции Аден сообщил РИА Новости, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".
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