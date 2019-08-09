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РИА Новости

Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки

23:20, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкРыбак с уловом на побережье Беренгова моря
Рыбак с уловом на побережье Беренгова моря
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Как сообщил замглавы ведомства Василий Соколов, согласно новым правилам:
рыбакам-любителям запретят использовать при ловле сети;
при этом любительское рыболовство с использованием сетей разрешат в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания, однако власти будут ставить на учет и маркировать такие орудия ловли.
также вводятся суточные нормы вылова рыбы и ограничения на подводную охоту.
Под запрет попадет не только использование сетей, но и их продажа. По словам Соколова, это позволит бороться с так называемыми "китайскими сетями", которые наносят вред окружающей среде.
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Замглавы ведомства также подчеркнул, что в России впервые на уровне закона регулируют вопрос любительского рыболовства сетями.
В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Документ закрепляет право россиян свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предоставлены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Закон также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей и вводит понятие суточной нормы вылова.
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Василий СоколовРосрыболовствоВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А вот меня интересует, что они в моей речке-переплюйке делать будут? Там рыбы и так нет. Может почистят наконец. Или это так - понты голимые?
9 августа, 23:55
Влад С
561303023
В нашей речке тоже одни мальки обитают, а раньше рыба была намного крупнее. И раков пруд пруди было, теперь вообще нет. Что же дальше будет?
10 августа, 00:36
Infectant
4711909
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