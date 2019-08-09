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РИА Новости

В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

22:55, 9 августа 2019
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CC0 / skeeze / tornadoСмерч
Смерч
CC0 / skeeze / tornado
Смерч. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог", - сообщила служба спасения и пожаротушения Люксембурга.
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В частности, как свидетельствуют видеокадры, размещенные очевидцами в соцсетях, смерчем сорвало кровли нескольких жилых домов, создав на некоторых участках проезжей части завалы из обломков, были повреждены также припаркованные у домов автомобили.
По предварительным данным, которые приводит издание RTL, шесть человек пострадали, им была оказана помощь.
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Люксембург (государство)В мире
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