В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.

"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог", - сообщила служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

В частности, как свидетельствуют видеокадры, размещенные очевидцами в соцсетях, смерчем сорвало кровли нескольких жилых домов, создав на некоторых участках проезжей части завалы из обломков, были повреждены также припаркованные у домов автомобили.