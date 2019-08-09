В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Ранее в военном ведомстве ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в представительстве республики в СЦКК назвали это грубейшим нарушением перемирия.

"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики", - сказал Пушилин.