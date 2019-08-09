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РИА Новости

В ДНР сообщили о гибели двух человек в результате обстрела силовиков

22:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой Народной Республики
Последствия обстрела Донецкой Народной Республики
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина, распространенном его пресс-службой.
Ранее в военном ведомстве ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Коминтерново, в представительстве республики в СЦКК назвали это грубейшим нарушением перемирия.
"Вопреки договоренностям, в которых регулярно принимают участие уполномоченные представители Киева, по Коминтерново были выпущены снаряды калибром 120 миллиметров, применены автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, также велся огонь из БМП по центру населенного пункта. Более того, в результате этого подлого обстрела от полученных ранений скончались двое защитников нашей республики", - сказал Пушилин.
Он отметил, что подобные обстрелы – это способ спровоцировать ДНР на нарушение достигнутых договоренностей. Он также повторил призыв к международным наблюдателям вмешаться и "принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств", а если Киев продолжит "нарушать свое слово", то "будет дан симметричный ответ".
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