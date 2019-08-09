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РИА Новости

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

22:48, 9 августа 2019
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© AP Photo / David DermerПолицейские
Полицейские
© AP Photo / David Dermer
Полицейские. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Признание было сделано сразу, когда он сдавался полиции, однако документ, подтверждающий это, попал в руки журналистов только сейчас. В частности, в ордере на арест приводятся показания детектива Адриана Гарсиа, по словам которого, подозреваемый сам вышел с поднятыми руками из машины, когда ее остановили на перекрестке, и сообщил, что он и есть стрелок. Позже он сказал, что целью его нападения были мексиканцы. Ради этого он проехал около 10 часов на автомобиле.
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Житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Ранее сообщалось, что среди погибших семь мексиканцев, еще несколько граждан этой страны получили ранения.
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