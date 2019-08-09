Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Признание было сделано сразу, когда он сдавался полиции, однако документ, подтверждающий это, попал в руки журналистов только сейчас. В частности, в ордере на арест приводятся показания детектива Адриана Гарсиа, по словам которого, подозреваемый сам вышел с поднятыми руками из машины, когда ее остановили на перекрестке, и сообщил, что он и есть стрелок. Позже он сказал, что целью его нападения были мексиканцы. Ради этого он проехал около 10 часов на автомобиле.