Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года, рассказали РИА Новости строители сооружения.
Так в инфоцентре "Крымский мост" прокомментировали появление в Сети кадров с проезжающими поездами по мосту через Керченский пролив.
Отмечается, что рельсы, уложенные между двумя берегами, нужны для рабочих составов строителей.
"По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — добавили в инфоцентре.
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.