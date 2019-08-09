Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года, рассказали РИА Новости строители сооружения.

Так в инфоцентре "Крымский мост" прокомментировали появление в Сети кадров с проезжающими поездами по мосту через Керченский пролив.

Отмечается, что рельсы, уложенные между двумя берегами, нужны для рабочих составов строителей.

"По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — добавили в инфоцентре.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.