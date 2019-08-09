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РИА Новости

Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту

22:35, 9 августа 2019
42246
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года, рассказали РИА Новости строители сооружения.
Так в инфоцентре "Крымский мост" прокомментировали появление в Сети кадров с проезжающими поездами по мосту через Керченский пролив.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
26 июня, 14:58РИА Новости
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
Отмечается, что рельсы, уложенные между двумя берегами, нужны для рабочих составов строителей.
"По нему перемещаются вагоны с щебнем для балластировки, путевые машины для рихтовки и выправки путей, сварки рельсов в плети на разных участках моста и подхода к нему со стороны Керчи", — добавили в инфоцентре.
Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая.
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Крымский мостКерчьСимферопольРоссияОбщество
Популярные комментарии
Опять Мосфильм кино снимает))
9 августа, 22:49
Крах Либерализма
16300109
Что-то на повороте, на 1:34 видно, что рельсы немного кривова-то лежат. А тяга будет дизельная, не электрическая? Закоптят же воздух на таких подъемах.
9 августа, 22:44
ooleg
4310140
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