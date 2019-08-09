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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы

22:24, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкПравительство Венесуэлы выступает против санкционной политики США
Правительство Венесуэлы выступает против санкционной политики США
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Правительство Венесуэлы выступает против санкционной политики США. Архивное фото
АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Турция выступает против решения США ввести новые ограничительные меры против активов властей Венесуэлы, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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"Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в ее отношении. Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ, и негативно скажется на инициативах, направленных на поиск политического решения в Венесуэле", - говорится в заявлении Аксоя.
Отмечается, что указ был подписан 5 августа, в то время как на Барбадосе продолжались переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией при содействии Норвегии. Турция считает, что для поиска оптимального решения все стороны должны продолжать вносить свой вклад в процесс политического диалога, заявил представитель МИД.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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8 августа, 08:37Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Превратить кризис в коллапс". Что США делают с ВенесуэлойПравительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией. Причины этого решения в эфире радио Sputnik проанализировал декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаТурцияСШАВ мире
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