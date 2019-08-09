Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы

АНКАРА, 9 авг – РИА Новости. Турция выступает против решения США ввести новые ограничительные меры против активов властей Венесуэлы, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.

"Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в ее отношении. Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ, и негативно скажется на инициативах, направленных на поиск политического решения в Венесуэле", - говорится в заявлении Аксоя.

Отмечается, что указ был подписан 5 августа, в то время как на Барбадосе продолжались переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией при содействии Норвегии. Турция считает, что для поиска оптимального решения все стороны должны продолжать вносить свой вклад в процесс политического диалога, заявил представитель МИД.