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РИА Новости

Российские военные победили на армейских играх в Приднестровье

22:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие во время преодоления полосы препятствий
Российские военнослужащие во время преодоления полосы препятствий
© РИА Новости / Виталий Невар
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Российские военнослужащие во время преодоления полосы препятствий. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Команда Оперативной группы российских войск (ОГРВ) стала победительницей армейских игр "Воин содружества – 2019" в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), сообщила пресс-служба минобороны Приднестровья.
Армейские игры в Приднестровье проходили в третий раз. В них участвовали шесть команд, представляющих силовые структуры и ведомства ПМР, а также команда-хозяйка – ОГРВ.
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На протяжении недели за звание лучших в своём деле боролись снайперы, разведчики, санитары, ремонтники, специалисты связи и тыла (всего в соревнованиях было семь номинаций). В последний день состязаний, в пятницу, своё мастерство продемонстрировали экипажи боевых машин БТР-70 и БРДМ-2.
Команда ОГРВ была признана лучшей в большинстве номинаций и в итоговом биатлоне боевых машин.
На торжественной церемонии награждения победителям были вручены дипломы и памятные призы. От имени организаторов соревнований итоги армейских игр "Воин содружества-2019" подвел начальник ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков.
"Хочется отметить, что к армейским играм интерес ежегодно нарастает. Сами состязания – не специфика какого-то министерства или ведомства. Те, кто не принимал участия раньше, изъявили желание соревноваться в третьих играх, это очень отрадно. И, самое главное, что борьба с каждым годом становится все упорнее и упорнее", – приводит пресс-служба слова полковника.
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В честь профессионалов военного дела в финале армейских игр был дан салют.
На территории Приднестровья дислоцирована Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Приднестровская Молдавская РеспубликаРоссияВ мире
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