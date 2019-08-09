"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "не узнал" украинского коллегу Владимира Зеленского. На соответствующую видеозапись обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.

Журналист спросил американского президента, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом.

"Простите, о ком вы говорите?" — ответил Трамп.

После уточнения глава государства заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским и назвал его "разумным парнем".

"Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", — написала Скабеева в телеграме.