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РИА Новости

"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп

21:50, 9 августа 2019
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп "не узнал" украинского коллегу Владимира Зеленского. На соответствующую видеозапись обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева.
Журналист спросил американского президента, планирует ли он приглашать Зеленского в Белый дом.
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"Простите, о ком вы говорите?" — ответил Трамп.
После уточнения глава государства заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским и назвал его "разумным парнем".
"Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому", — написала Скабеева в телеграме.
Из опубликованного в Сети видеоролика не ясно, "забыл" ли Трамп украинского лидера или же не расслышал вопрос с первого раза.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Во-первых, Трамп не должен помнить всех актеров "Квартала 95" поименно. А во вторых, концерт "Квартала 95" в Белом Доме организует не он, а его концертмейстер-тамада.
9 августа, 23:10
MYMake Yellowstone Great Again
69250008
Зеленский до президенства намного известней например Путина,до президенства...
9 августа, 23:17
Максимус Трой
183100046
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