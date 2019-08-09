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РИА Новости

На Урале суд повторно приговорил чиновника к лишению свободы за взятку

21:49, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Владимир Песня
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Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Асбестовский городской суд Свердловской области повторно признал бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко виновным в получении взятки и назначил ему восемь с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает в пятницу прокуратура региона.
Белоярский районный суд Свердловской области летом 2017 года признал Прохоренко виновным в получении крупной взятки и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 233 миллиона рублей. Однако Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение.
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"Сегодня, 9 августа 2019 года, за совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"), суд назначил Сергею Прохоренко наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы сроком с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 33 миллионов рублей (10-кратный размер взятки), а также лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года", - говорится в сообщении.
Прохоренко взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, уточняет прокуратура.
По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, в сентябре 2014 года подсудимый через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о предоставлении содействия в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Белоярского округа. За свое содействие подсудимый должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов, считает следствие.
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После достигнутой между ними договоренности в сентябре 2014 года муниципальное казенное учреждение Белоярского городского округа "Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства" заключило муниципальный контракт с данной фирмой на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово, полагают следователи. Стоимость контракта составила свыше 9 миллионов рублей.
Позже были заключены еще два контракта с указанной фирмой без проведения конкурсных процедур, полагает следствие. Подсудимый получил от директора фирмы-подрядчика через посредника более 3,3 миллиона рублей, уточняет следствие.
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