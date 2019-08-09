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РИА Новости

В ДНР после минометного обстрела силовиков загорелся дом

21:33, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, из-за попадания боеприпасов горит дом, заявил журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела в 19.40 (совпадает с мск) населенного пункта Коминтерново из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия загорелся дом... По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) враг уже выпустил по населенному пункту четыре мины калибром 120 миллиметров... Велся огонь из БМП по центру Коминтерново", - заявил представитель военного ведомства.
Он добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется. "Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия, в противном случае поступит адекватный и симметричный ответ", - добавил представитель военного ведомства.
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