В ДНР после минометного обстрела силовиков загорелся дом

"В результате обстрела в 19.40 (совпадает с мск) населенного пункта Коминтерново из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия загорелся дом... По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) враг уже выпустил по населенному пункту четыре мины калибром 120 миллиметров... Велся огонь из БМП по центру Коминтерново", - заявил представитель военного ведомства.