В ДНР после минометного обстрела силовиков загорелся дом

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, из-за попадания боеприпасов горит дом, заявил журналистам представитель управления Народной милиции ДНР.
"В результате обстрела в 19.40 (совпадает с мск) населенного пункта Коминтерново из минометов калибром 120 миллиметров, автоматических и станковых гранатометов, стрелкового оружия загорелся дом... По состоянию на 20.30 (совпадает с мск) враг уже выпустил по населенному пункту четыре мины калибром 120 миллиметров... Велся огонь из БМП по центру Коминтерново", - заявил представитель военного ведомства.
Он добавил, что информация о жертвах и разрушениях уточняется. "Мы призываем международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее и добиться от украинской стороны соблюдения перемирия, в противном случае поступит адекватный и симметричный ответ", - добавил представитель военного ведомства.