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РИА Новости

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

21:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. При этом в МВД России РИА Новости заявили, что "состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории России".
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"В заключениях июньского евросаммита была выражена крайняя обеспокоенность в связи с принятием указа, который был сочтен противоречащим духу и целям Минских соглашений. Евросовет (саммит) также пришел к выводу, что он готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание этих российских паспортов", — напомнил позицию ЕС источник.
По его словам, в этом контексте службы Еврокомиссии совместно с дипломатической службой ЕС и "в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общим руководством для государств-членов и их консульств по идентификации, а также возможному непризнанию этих паспортов, что является компетенцией государств-членов".
Работа также ведется над выработкой инструкций, "как обрабатывать визовые заявления, поданные в России и на Украине жителями Донбасса, которые приобрели паспорта в результате этого указа", добавил источник.
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