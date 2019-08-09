В Москве на Некрасовской линии метро провели проверку тоннеля после дождя

МОСКВА, 9 авг - РИА Новость. Специалисты московского метрополитена провели дополнительную проверку в тоннеле Некрасовской линии после дождя, в связи с этим на Некрасовской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

"Специалисты осматривали перегон между станциями "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии после обильных осадков в городе. Службы метрополитена не выявили угроз для движения поездов и пассажиров", - сказали в метро.