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РИА Новости

В Москве на Некрасовской линии метро провели проверку тоннеля после дождя

21:13, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новость. Специалисты московского метрополитена провели дополнительную проверку в тоннеле Некрасовской линии после дождя, в связи с этим на Некрасовской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
"Специалисты осматривали перегон между станциями "Улица Дмитриевского" и "Косино" Некрасовской линии после обильных осадков в городе. Службы метрополитена не выявили угроз для движения поездов и пассажиров", - сказали в метро.
В пресс-службе добавили, что движение на Некрасовской линии введено в график и осуществляется в штатном режиме.
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