Глава МИД Британии осудил применение силы на протестах в Гонконге

ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил применение силы с обеих сторон во время протестов в Гонконге и призвал власти страны к конструктивному политическому диалогу, сообщил журналистам пресс-секретарь Форин-офиса.

"Министр осудил насильственные действия со всех сторон, но подчеркнул право на мирный протест, отметив, что сотни тысяч гонконгцев выбрали этот путь для выражения своих взглядов. Он подчеркнул, что насилие не должно омрачать законные действия большинства", - сказал пресс-секретарь.

В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.