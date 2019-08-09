Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T21:00Z
https://ria.ru/20190809/1557363061.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152421/84/1524218413_0:69:2000:1195_1036x0_80_0_0_c0445b0f0b1ec2489845498d0d3da257.jpg
РИА Новости

Глава МИД Британии осудил применение силы на протестах в Гонконге

21:00, 9 августа 2019
564
© AP Photo / Matt DunhamНовый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
Новый государственный секретарь Великобритании по выходу из Европейского союза Доминик Рааб покидает Даунинг-стрит. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 9 авг - РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил применение силы с обеих сторон во время протестов в Гонконге и призвал власти страны к конструктивному политическому диалогу, сообщил журналистам пресс-секретарь Форин-офиса.
По его словам, министр призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лам обсудить ситуацию в Гонконге.
"Министр осудил насильственные действия со всех сторон, но подчеркнул право на мирный протест, отметив, что сотни тысяч гонконгцев выбрали этот путь для выражения своих взглядов. Он подчеркнул, что насилие не должно омрачать законные действия большинства", - сказал пресс-секретарь.
Рааб также подчеркнул необходимость найти выход из ситуации "путем конструктивного политического диалога и полностью независимого расследования недавних событий, как способа укрепления доверия".
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
Протесты на севере Гонконга
Вчера, 12:23РИА Новости
Китай посоветовал США "не совать нос" в дела Гонконга
4310735
Обсудить 0
Протесты в ГонконгеКэрри ЛамФорин-офисВеликобританияГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015.
Франция прокомментировала возможность включения США в "нормандский формат"
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
Трамп ушел в отпуск
Ж.-И. Ле Дриан
Во Франции жестко ответили на заявление Трампа об Иране
Артиллеристы сирийской армии готовятся к боевым стрельбам на позициях в провинции Идлиб на северо-запад Сирии
Сирийские войска отразили атаку террористов в Идлибе
Лента
новостей
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Дизельное топливо
Поставки российского дизтоплива на Украину стали рекордными
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Боевики 30 раз обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Правительство Венесуэлы выступает против санкционной политики США
Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
На территории Ачинского района после новых взрывов ввели режим ЧС
Корабль
В Нигерии освободили десять похищенных пиратами турецких моряков
Посольство России в Вашингтоне
Посольство России раскритиковало Госдеп за позицию по событиям 2008 года
Протесты на севере Гонконга
Китай посоветовал США "не совать нос" в дела Гонконга
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
Во Франции рассказали о разрешении спора вокруг российских царских долгов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
Лента новостейМолния