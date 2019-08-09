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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии погиб мирный житель в результате обстрела боевиков

20:30, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Боевики в Сирии обстреляли из РСЗО окраины населенного пункта Абу-Дали, один мирный житель погиб и двое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"Девятого августа в 5.59 террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня северные окраины населенного пункта Абу-Дали. В результате обстрела погиб один и ранено двое мирных жителей, причинен ущерб жилым зданиям и сельхозугодиям.
Согласно сообщению, с 6.00 до 6.20 минометному обстрелу подверглись позиции правительственных войск в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.
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