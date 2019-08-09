В Сирии погиб мирный житель в результате обстрела боевиков

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Боевики в Сирии обстреляли из РСЗО окраины населенного пункта Абу-Дали, один мирный житель погиб и двое ранены, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Девятого августа в 5.59 террористы обстреляли из реактивных систем залпового огня северные окраины населенного пункта Абу-Дали. В результате обстрела погиб один и ранено двое мирных жителей, причинен ущерб жилым зданиям и сельхозугодиям.