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РИА Новости

Под Ачинском работают консультационные пункты для пострадавших при взрыве

20:24, 9 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Консультационные пункты и комиссии по обследованию и определению ущерба будут работать в выходные дни для граждан, пострадавших при взрыве под Ачинском в Красноярском крае, где горел военный склад, сообщается на официальном сайте муниципального образования района.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В субботу и воскресенье с 9 до 17 часов жителей деревни Каменка и других близлежащих к деревне населенных пунктов продолжат принимать консультационные пункты в здании районной администрации по адресу: г. Ачинск , ул. Свердлова, 17, зал заседаний, 9 этаж, а также мобильный пункт в д. Каменка, улица Лесная, 12", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах можно получить все необходимые консультации и написать заявления на оказание материальной помощи и на проведение обследования с целью установления ущерба, причиненного их имуществу.
Кроме того, в выходные дни в Каменке продолжат работу пять выездных комиссий по обследованию и определению ущерба имуществу.
В понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края начался пожар, повлекший взрывы снарядов. На тушение ушло около суток, один человек погиб, 13 пострадали. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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