Под Ачинском работают консультационные пункты для пострадавших при взрыве

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Консультационные пункты и комиссии по обследованию и определению ущерба будут работать в выходные дни для граждан, пострадавших при взрыве под Ачинском в Красноярском крае, где горел военный склад, сообщается на официальном сайте муниципального образования района.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами, сообщила в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. Девять человек пострадали при взрыве боеприпаса возле железной дороги на перегоне Улуй-Ачинск в Красноярском крае, четверо из них госпитализированы, в свою очередь сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В субботу и воскресенье с 9 до 17 часов жителей деревни Каменка и других близлежащих к деревне населенных пунктов продолжат принимать консультационные пункты в здании районной администрации по адресу: г. Ачинск , ул. Свердлова, 17, зал заседаний, 9 этаж, а также мобильный пункт в д. Каменка, улица Лесная, 12", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах можно получить все необходимые консультации и написать заявления на оказание материальной помощи и на проведение обследования с целью установления ущерба, причиненного их имуществу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Кроме того, в выходные дни в Каменке продолжат работу пять выездных комиссий по обследованию и определению ущерба имуществу.