Власти Москвы предостерегли от провокаций в ходе согласованного митинга

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Москвы напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова возможны провокации.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Позже организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. При этом ранее, 14 июля, 27 июля и 3 августа, в столице проходили не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

"Как ранее подтверждалось департаментом, проведение митинга 10 августа согласованно на проспекте академика Сахарова. Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия", - сообщили журналистам в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу.

Мэрия в этой связи обратилась к жителям города, родителям несовершеннолетних обратить внимание на данную информацию. "В случае нарушения закона правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.