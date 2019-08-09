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РИА Новости

Власти Москвы предостерегли от провокаций в ходе согласованного митинга

20:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Власти Москвы напомнили об ответственности за нарушения и провокации в ходе согласованного митинга 10 августа на проспекте академика Сахарова возможны провокации.
Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Позже организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа. При этом ранее, 14 июля, 27 июля и 3 августа, в столице проходили не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"Как ранее подтверждалось департаментом, проведение митинга 10 августа согласованно на проспекте академика Сахарова. Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия", - сообщили журналистам в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в пятницу.
Мэрия в этой связи обратилась к жителям города, родителям несовершеннолетних обратить внимание на данную информацию. "В случае нарушения закона правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет РФ в связи с распространением в СМИ и соцсетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" после согласованного митинга 10 августа предупредил, что участие в несогласованных акциях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Вчера, 15:46РИА Новости
В ОП предложили создать "кодекс поведения" на митингах
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Московская городская думаМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
С Пятой колонной иначе нельзя. Шаг влево - провокация, шаг вправо - ликвидация.
9 августа, 20:28
vvab6
1300008
Зачем ждать совершения преступления если есть его состав уже сейчас? Призывают к несанкционированному митингу, провокациям, насилию против Росгвардии? Тех кто это делает нужно задерживать прямо сейчас
9 августа, 20:43
Ярослав Погодин
800007
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