Родители смогут получить документы на ребенка сразу в роддомах Подмосковья

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Подмосковье действует пилотный проект "Рождение ребенка", с помощью которого можно получить необходимые документы на ребенка прямо в роддоме, сообщил телеканал В Подмосковье действует пилотный проект "Рождение ребенка", с помощью которого можно получить необходимые документы на ребенка прямо в роддоме, сообщил телеканал "360"

В настоящее время услугой можно воспользоваться в 10-ти муниципалитетах: Наро-Фоминске, Мытищах, Щелкове, Видном, Королеве, Пушкине, Коломне, Люберцах и Раменском. А также в Московском областном перинатальном центре в Балашихе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на эту услугу был большой спрос.

"Раньше, когда ребенок рождался, все вынуждены были бегать по разным инстанциям, чтобы в ЗАГСе оформить свидетельства о рождении и еще порядка шести-семи бумаг. Мы изменили ситуацию: теперь, пока мамочка находится в роддоме, все документы она получает, не выходя из палаты — очень удобно", — подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор добавил, что областному правительству осталось договориться с Пенсионным фондом, чтобы оформлять еще и материнский капитал. Такая услуга в Московской области будет во всех перинатальных центрах, родильных домах.

В роддомах роженицы получают свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детсад.