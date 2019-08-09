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РИА Новости
Новости Подмосковья

Родители смогут получить документы на ребенка сразу в роддомах Подмосковья

20:14, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Подмосковье действует пилотный проект "Рождение ребенка", с помощью которого можно получить необходимые документы на ребенка прямо в роддоме, сообщил телеканал "360".
В настоящее время услугой можно воспользоваться в 10-ти муниципалитетах: Наро-Фоминске, Мытищах, Щелкове, Видном, Королеве, Пушкине, Коломне, Люберцах и Раменском. А также в Московском областном перинатальном центре в Балашихе.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на эту услугу был большой спрос.
"Раньше, когда ребенок рождался, все вынуждены были бегать по разным инстанциям, чтобы в ЗАГСе оформить свидетельства о рождении и еще порядка шести-семи бумаг. Мы изменили ситуацию: теперь, пока мамочка находится в роддоме, все документы она получает, не выходя из палаты — очень удобно", — подчеркнул Андрей Воробьев.
Кроме того, губернатор добавил, что областному правительству осталось договориться с Пенсионным фондом, чтобы оформлять еще и материнский капитал. Такая услуга в Московской области будет во всех перинатальных центрах, родильных домах.
В роддомах роженицы получают свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, прикрепление к поликлинике и постановку на очередь в детсад.
С 1 сентября в Московской области все роженицы будут получать в подарок набор "Я родился в Подмосковье". Он включает в себя одежду, средства гигиены, подогреватель питания, термометр. Также вместо него можно оформить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей.
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