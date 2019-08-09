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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбове открывается масштабный рок-фестиваль "Чернозем"

20:11, 9 августа 2019
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© Depositphotos / TarasMalyarevichБас-гитарист
Бас-гитарист
© Depositphotos / TarasMalyarevich
ТАМБОВ, 9 авг - РИА Новости. Крупнейший рок-фестиваль "Чернозём", на котором в течение трех дней выступят 18 известных российских рок-групп и исполнителей, открывается в пятницу в Тамбове, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, тысячи любителей рок-музыки со всей страны собираются в эти дни в Тамбове на площадке у Татарского вала, где находится основная сцена фестиваля, называемый организаторами и поклонниками "самым душевным событием года". Хедлайнерами трех дней станут "Алиса", Гарик Сукачев и "Мумий Тролль". В фестивале также примут участие "Температура Тела", "FPG", "Louna", "Ария", Вадим Самойлов, "Анимация", "Северный Флот", "Amatory", "25/17", "Пикник", "Обе-Рек", "Мураками", "П***офильмы", "Княzz", "BrainStorm".
"Рок-фестиваль "Чернозем" сегодня – один из самых значимых, перспективных и интересных проектов в сфере событийного туризма. Он проходит при организационной и финансовой поддержке администрации Тамбовской области и лично губернатора Александра Никитина. На территории "Чернозема" создается вся необходимая для комфорта зрителей и музыкантов инфраструктура. Общественный транспорт, парковки, душевые, камеры хранения, бесплатные вода, палаточный лагерь, место в котором стоит символические 5 рублей. В лагере установлена малая сцена, где утром будут выступать местные рок-группы, а вечером приглашённые артисты из других регионов", - рассказал представитель пресс-службы.
Первый день фестиваля будет вести Александр Демидов - российский актер театра и кино, основатель и участник творческого коллектива "Квартет И". Развлекать гостей рок-фестиваля во второй день станет российский теле- и радиоведущий, широко известный как виджей MTV Россия, Александр Анатольевич. В завершающий день вести мероприятие будет популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь.

"С 9 по 11 августа на "Черноземе" соберутся гости из Борисоглебска, Брянска, Воронежа, Казани, Костромы, Ярославля, Иваново, Владимира, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Пермского края, Самары, Саранска, Саратова, Тулы, Удмуртии – из этих городов организованы официальные автобусные туры. Однако, как показывает практика, география фестиваля намного шире. Пока что официальная цифра любителей рока, которые приехали на фестиваль со всей страны – 37 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Совсем недавно организаторы выпустили мобильное приложение "Чернозём", которое доступно на Android и Apple. В приложении можно найти список участников, расписание, правила, инсайды, карту, новости. Большинство функций работает без интернета.
В пресс-службе добавили, что в 2018 и 2019 году "Чернозём", по данным агентства ТурСтат, вошёл в десятку лучших опен-эйр фестивалей в России.
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