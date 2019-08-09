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РИА Новости

В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга

20:11, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Карпов / Перейти в фотобанкОфициальное открытие нового аэропорта "Геленджик"
Официальное открытие нового аэропорта Геленджик
© РИА Новости / Сергей Карпов
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует. По прибытию самолета полицейские доставили правонарушителя в линейное отделение полиции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, авиадебоширом оказался 41-летний житель Челябинска, в отношении него возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
7 августа, 14:44Радио
Авиахулиган без трусов. В Пулково за разврат задержали пассажира
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МВД РФГеленджикЕкатеринбургПроисшествия
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